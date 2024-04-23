Светлана Немоляева о рано женившемся внуке: «Очень хорошая девочка у него, нам всем по сердцу и по душе»

По словам актрисы, в их семье все женились довольно рано и таким образом семейная традиция продолжается.

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«Все очень рады. И папа с мамой, и я очень рады, и другая бабушка тоже. Потому что все мы женились очень рано. Я вышла замуж в 22 года, сын мой тоже в 22. И сейчас вот Сережа в 24 года. Не так уж он и опередил нас. Очень хорошая девочка у него. И нам всем очень по сердцу и по душе. У них все хорошо. Оба уже окончили институт, и он работает, и она работает», — сообщила Светлана Немоляева.