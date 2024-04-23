Стилист назвала платье Бузовой на ММКФ шикарным, а наряд Водонаевой — безобразным: «Ольге 10 баллов из 10, а Алене — двойка»

На прошлой неделе в российской столице прошел Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке ММКФ-2024 появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе певица и телеведущая Ольга Бузова. Она надела облегающее фигуру длинное черное платье, однако получила много негативных комментариев в свой адрес. Пользователи Сети сравнили ее наряд с мусорным мешком.
Позднее в похожем образе запечатлелась 41-летняя блогер Алена Водонаева. В соцсетях звезда разместила снимок, на котором предстала в облегающем темно-синем платье с разрезом выше колена. На плечи она накинула меховое боа в тон.
Стилист Диана Плиско по просьбе Teleprogramma.pro оценила наряды бывших участниц реалити-шоу «Дома-2». Наряд Бузовой она похвалила, а вот платье Водонаевой назвала абсолютно безвкусным.
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Фото: пресс-служба ММКФ
«На мой взгляд, самый стильный и удачный образ получился у Ольги Бузовой, как ни странно. Один из ее красивых и стильных выходов: шикарное платье в пол. Красивый акцент на ушах в виде больших сережек-цветков. Просто потрясающе она выглядит. А вот наряд Водонаевой — полная безвкусица. Много навешано украшений и какая-то «шкура медведя» на плече. Безобразный образ. Поэтому Ольге — 10 из 10 баллов, а Алене Водонаевой — только двоечка», — прокомментировала стилист.
Фото: соцсети Алены Водонаевой