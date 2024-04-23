Стилист назвала платье Бузовой на ММКФ шикарным, а наряд Водонаевой — безобразным: «Ольге 10 баллов из 10, а Алене — двойка»

На прошлой неделе в российской столице прошел Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке ММКФ-2024 появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе певица и телеведущая Ольга Бузова. Она надела облегающее фигуру длинное черное платье, однако получила много негативных комментариев в свой адрес. Пользователи Сети сравнили ее наряд с мусорным мешком.

Позднее в похожем образе запечатлелась 41-летняя блогер Алена Водонаева. В соцсетях звезда разместила снимок, на котором предстала в облегающем темно-синем платье с разрезом выше колена. На плечи она накинула меховое боа в тон.

Стилист Диана Плиско по просьбе Teleprogramma.pro оценила наряды бывших участниц реалити-шоу «Дома-2». Наряд Бузовой она похвалила, а вот платье Водонаевой назвала абсолютно безвкусным.

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