Какая доля замка достанется Орбакайте после смены наследника: Пугачева едет в Россию

Алла Пугачева планирует вернуться в Россию, чтобы решить вопросы с наследством и переоформить замок в деревне Грязь на себе. В настоящее время он записан на ее мужа Максима Галкина*.

«Думаю, Алла Борисовна собирается приехать и переоформить замок с мужа на себя из-за его статуса иноагента», — сказал в беседе с Teleprogramma.pro адвокат Андрей Князев.

Вопрос о том, кому перейдет после ухода Аллы Борисовны этот шикарный дом, остается открытым. По словам адвоката, обычно наследниками первой очереди являются супруги и дети умершего. То есть часть наследства при возможной кончине певицы перейдет мужу, часть Кристине Орбакайте, часть Лизе Галкиной, часть Гарри Галкину.

Адвокат отметил, что, независимо от наличия завещания, несовершеннолетние дети всегда получают обязательную долю наследства. Таким образом, судьба замка в деревне Грязь остается под вопросом, но одно ясно точно — решение о судьбе замка после переоформления прав собственности юридически будет принимать Примадонна, а не ее супруг-иноагент.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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