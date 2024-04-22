«Представить, что я живу в этом замке даже за деньги, невозможно»: кто станет новым хозяином особняка в Грязи и сколько он стоит

Сразу несколько источников сообщили о скором возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Певица, которая утверждала, что «нормальным людям» в этой стране делать нечего, неожиданно сама решила вернуться. Но что же случилось у Примадонны, что она так кардинально решила поменять свои планы?
По некоторым данным, Алла Борисовна собралась окончательно обрубить все связи с Россией и продать здесь недвижимость — тот самый знаменитый замок в деревне Грязь. Но сделать это ей будет не так-то просто.
Не выдержал бы там и суток
Вот уже три года признанный в России иноагентом Максим Галкин* находится в эмиграции. Его роскошный замок в деревне Грязь, ставший символом успеха и семейного счастья, теперь окутан неопределенностью.
По оценкам риэлторов, продать этот объект недвижимости будет сложно. Несмотря на внушительные размеры — общая площадь строений составляет 2 467 кв. м, а территория занимает 2 гектара, — его стоимость вряд ли превысит 600 миллионов рублей. Это значительно меньше средств, вложенных в строительство и обустройство замка.
Среди факторов, снижающих привлекательность недвижимости, эксперты называют расположение: замок находится не в охраняемом поселке, а в окружении домов обычных людей. Кроме того, архитектурные особенности и декор, отражающие специфический вкус владельца (горгульи, вензеля, узкие окна), могут отпугнуть потенциальных покупателей.
Когда-то телеведущий Андрей Малахов крайне негативно отзывался об этом сооружении.
«Представить, что я живу в этом замке даже если бы мне заплатили за это деньги, — невозможно. В лучшем случае выдержал бы там сутки…» — заявил он.
Сам признанный в России иноагентом Максим Галкин*, по слухам, ежемесячно тратит около полумиллиона рублей на содержание замка, несмотря на то что не планирует возвращаться в Россию. Он выражает опасения по поводу возможной конфискации недвижимости из-за своих негативных высказываний.
Таким образом, будущее роскошного замка в Грязи остается туманным. Сложно представить, кто решится приобрести этот объект недвижимости с учетом всех его особенностей и политического контекста.
Замок Пугачевой находится в деревне Грязь. Фото: Global Look Press
Хочет продолжать карьеру в России
В свете последних событий вокруг признанного в России иноагентом Максима Галкина* и его недвижимости в деревне Грязь, появилась информация о возможном переоформлении замка на Аллу Пугачеву с последующим завещанием детям — Лизе и Гарри.
По словам певца и продюсера Ильи Саглиани, Алла Борисовна планирует оформить дом на себя, чтобы исключить риски потери недвижимости мужа, признанного иноагентом. «Планы предсказуемые, — комментирует Саглиани. — Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России».
Однако, по мнению продюсера, певица ошибается, если думает, что ее слова и поступки последних лет будут забыты.
«Люди примут ее только в том случае, если она признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции», — утверждает Саглиани.
Он подчеркивает, что «шанс все исправить остается всегда», но для этого нужно «уметь признавать свои ошибки» и доказывать свою патриотическую позицию не словами, а поступками.
Таким образом, будущее замка в Грязи остается неопределенным. Переоформление недвижимости на Аллу Пугачеву может стать способом сохранить семейное гнездо. Однако принятие публикой — это еще один важный фактор, который может повлиять на дальнейшую судьбу замка и его владельцев.
Но о каких же цифрах идет речь? Сколько может выручить знаменитая семья за продажу дома?
Просто на всякий случай
Осенью прошлого года появилась информация, что Примадонна планирует продать замок за 1 миллиард рублей. Тогда дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Но позднее появился покупатель.
На этот раз в центре внимания оказался давний знакомый певицы, бизнесмен лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев, выразивший желание приобрести недвижимость.
По словам Ковалева, признанный в России иноагентом Максим Галкин* вложил в строительство особняка около миллиарда рублей и рассчитывает выручить такую же сумму от продажи. Однако бизнесмен считает, что реальная стоимость замка значительно ниже.
«Сейчас такой замок можно построить за 345 миллионов рублей», — утверждает Ковалев.
С учетом стоимости земли, по его подсчетам, общая сумма составит около 400 миллионов рублей. Бизнесмен рассматривает возможность использования особняка для проведения свадеб, однако для этого потребуется перестройка, так как в замке нет большого зала, способного вместить 500 гостей.
«Поэтому Максиму* от заявленной цены надо сделать большой дисконт, — заявляет Ковалев. — Я готов купить замок за 150 миллионов рублей. Просто на всякий случай, чтобы был».
Он также отметил, что пока реставрирует свою усадьбу Гребнево, мог бы разместить в замке коллекцию старинных доспехов и живописи.
Член Российской гильдии риелторов Дарья Лучшева заявила тогда, что Ковалев пытается приобрести недвижимость практически даром.
«Цена Ковалева занижена в два раза. Можно сказать, что он хочет купить замок практически по цене земли, так как ее стоимость выросла и уже составляет под 70 миллионов», — объяснила она.
Кроме того, в здании замка антикварная мебель и уникальный дизайнерский ремонт, что автоматически повышает его стоимость как минимум до 300 миллионов рублей.
Но других покупателей тогда, похоже, не нашлось.
Пугачева и признанный в России иноагентом Галкин* не планируют возвращаться в Россию. Фото: Global Look Press
Истина где-то посередине
Teleprogramma.pro решила выяснить, сколько же на самом деле можно выручить за такой особняк, на какую сумму может рассчитывать Примадонна. Для этого мы обратились к эксперту.
Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Артур Герасимов в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, какие еще факторы должны учитываться при сделке.
«Можно бесконечно спорить о том, сколько стоит замок Пугачевой в деревне Грязь, но реальную его цену знает только один человек — покупатель, который готов его купить», — поделился эксперт.
По его словам, необходимо иметь ввиду множество особенностей, чтобы сформировать окончательную сумму.
«Громадная площадь, расположение вне коттеджной застройки, индивидуальный дизайнерский ремонт, существенные эксплуатационные затраты на содержание. Оценки были совершенно разные — от 250 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей. Истина же где-то посередине. Вряд ли продажная цена окупит все затраты на строительство и ремонт в этом доме, который понесли его действующие собственники. Подобные объекты — это истории больше кулуарных, чем публичных продаж. И здесь многое будет зависеть от того, кто станет покупателям и как они договорятся с продавцом», — сказал Герасимов.
Что ж, теперь остается только ждать, когда появится следующий покупатель элитной недвижимости, но, учитывая стоимость и нынешний статус Пугачевой в России, не стоит ожидать, что это произойдет слишком быстро.
По материалам изданий «Комсомольская правда» и «Подмосковье сегодня»
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.