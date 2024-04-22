«Представить, что я живу в этом замке даже за деньги, невозможно»: кто станет новым хозяином особняка в Грязи и сколько он стоит

Сразу несколько источников сообщили о скором возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Певица, которая утверждала, что «нормальным людям» в этой стране делать нечего, неожиданно сама решила вернуться. Но что же случилось у Примадонны, что она так кардинально решила поменять свои планы?

По некоторым данным, Алла Борисовна собралась окончательно обрубить все связи с Россией и продать здесь недвижимость — тот самый знаменитый замок в деревне Грязь. Но сделать это ей будет не так-то просто.

Не выдержал бы там и суток

Вот уже три года признанный в России иноагентом Максим Галкин* находится в эмиграции. Его роскошный замок в деревне Грязь, ставший символом успеха и семейного счастья, теперь окутан неопределенностью.

По оценкам риэлторов, продать этот объект недвижимости будет сложно. Несмотря на внушительные размеры — общая площадь строений составляет 2 467 кв. м, а территория занимает 2 гектара, — его стоимость вряд ли превысит 600 миллионов рублей. Это значительно меньше средств, вложенных в строительство и обустройство замка.

Среди факторов, снижающих привлекательность недвижимости, эксперты называют расположение: замок находится не в охраняемом поселке, а в окружении домов обычных людей. Кроме того, архитектурные особенности и декор, отражающие специфический вкус владельца (горгульи, вензеля, узкие окна), могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Когда-то телеведущий Андрей Малахов крайне негативно отзывался об этом сооружении.

«Представить, что я живу в этом замке даже если бы мне заплатили за это деньги, — невозможно. В лучшем случае выдержал бы там сутки…» — заявил он.

Сам признанный в России иноагентом Максим Галкин*, по слухам, ежемесячно тратит около полумиллиона рублей на содержание замка, несмотря на то что не планирует возвращаться в Россию. Он выражает опасения по поводу возможной конфискации недвижимости из-за своих негативных высказываний.

Таким образом, будущее роскошного замка в Грязи остается туманным. Сложно представить, кто решится приобрести этот объект недвижимости с учетом всех его особенностей и политического контекста.