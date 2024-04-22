Зачем на самом деле Пугачева приезжает в Россию, рассказал адвокат Князев

Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева приняла решение прибыть к родным пенаты, сообщает KP.RU.

В чем причина столь резкого шага? Ведь Алла Пугачева крайне редко приезжает в Москву после отъезда в Израиль с мужем и младшими детьми Гарри и Лизой.

Адвокат Адрей Князев в интервью сайту Teleprogramma.pro поделился своим видением ситуации. По его мнению, Пугачева намерена переписать на свое имя замок в деревне Грязь, где она проживала вместе с супругом Максимом Галкиным*. Это связано с возможными сложностями, которые могут возникнуть у артиста, как у иноагента. Таким образом звезда планирует обезопасить свое фактическое имущество от возможных проблем, связанных со статусом ее мужа.

«Пугачева решила на себя переписать замок в связи с тем, что у мужа могут быть сложности, как у иноагета», — раскрыл Князев.

Как отметил адвокат, человек такого уровня, как Пугачева, наверняка уже оформил завещание. Соответственно, после того, как у замка изменится фактический хозяин, то у наследников певицы по логике может прибавиться наследуемое имущество.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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