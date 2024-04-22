Мария Погребняк про отдых на майские праздники: «Свободное время нужно проводить с пользой»

Бизнесвумен, продюсер и блогер Мария Погребняк рассказала Teleprogramma.pro, как проведет майские праздники. Знаменитость сообщила, что отдохнет за границей со своими детьми и родителями.
По словам Марии, она зарабатывает достаточно, чтобы позволить своей семье хороший отдых.
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«Я решила, что когда у детей каникулы и праздники, нужно свободное время проводить с пользой. Недавно отвезла маму, папу и троих своих сыновей в Дубай, все сама оплатила. Родители потрясающе отдохнули и провели с нами время, потому что всегда в будни очень тяжело друг с другом повидаться и пообщаться. А в этот раз мы улетаем в Турцию всей семьей: дети и бабушка с дедушкой», — призналась блогер.