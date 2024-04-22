Мария Погребняк рассказала, как ее семья пострадала от хейтеров: «Было очень больно и неприятно»

Бизнесвумен, продюсер и блогер Мария Погребняк рассказала Teleprogramma.pro, как не смогла пережить шквал негативных комментариев и удалила из-за этого свою страницу, которую завела в одной из соцсетей в 2012 году.

«Аккаунт быстро раскрутился, потому что я стала участвовать в шоу Meet the russians. Это самое нашумевшее реалити-шоу, которое шло в Великобритании в тот момент. Я набрала 712 000 подписчиков, и после этого полился хейт. Так как люди из России не могли посмотреть это шоу, они стали додумывать: что я говорю только о роскошной жизни, как живу на широкую ногу, что у меня 100 нянь, несколько машин и на каждую свой водитель. И стали писать, какие у меня ущербные дети, какой я отвратительный человек, какая я страшная», — рассказала Мария.

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По ее словам, в то время она жила за границей и вела достаточно закрытый образ жизни, а также спонсировала благотворительный фонд, перечисляя деньги на поддержку детей и инвалидов.

«Обратной связи от людей никогда не получала. И вот здесь такой хейт, когда меня начали просто жутко оскорблять. Я не могла объяснить это родителям: звонила моя мама, не понимая, почему нас так жутко ненавидят. То есть это коснулось не только меня, но и всех моих родных. Это для них было очень больно и неприятно.

И я приняла решение удалить страницу, хотя она мне приносила доход. Но потом мне позвонила мама и сказала, что я зря это сделала: получается, что люди, которые меня оскорбляли, победили. После этого завела уже новую страницу и перестала реагировать на хейт. Я стала понимать, что эти люди никак не участвуют в моей жизни. У меня есть мои друзья и близкие. Это те люди, к которым я буду прислушиваться, и именно их мнение для меня важно», — отметила блогер.