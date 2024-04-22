Мария Погребняк о многомиллионных доходах в соцсетях: «Чем больше меня хейтят, тем больше я зарабатываю»

Бизнесвумен, продюсер и блогер Мария Погребняк рассказала, что хейт в социальных сетях может не только нести негатив, но и приносить прибыль, если направить его в нужное русло. По словам Марии, хейтеры подогревают интерес других людей к персоне блогера, что приносит дополнительную монетизацию.

«Сейчас идет шоу «Сокровища императора», и на нас обрушился самый мощный хейт, какого не было, наверное, в шоу-бизнесе. Кто-то нас любит, кого-то мы раздражаем. На наших страницах в соцсетях между подписчиками идет своя «война». На эту тему мы стали записывать мемы. То есть мы, зная уже поведение хейтеров, их «цепляем», специально провоцируем людей. Хейтеры приносят мне деньги. Поэтому спасибо им. Чем больше меня хейтят, тем больше я зарабатываю», — призналась блогер в беседе с Teleprogramma.pro.

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По ее словам, если, например, видео набрало 8 миллионов просмотров и туда была интегрирована реклама, на этом можно заработать до 1 миллиона рублей.