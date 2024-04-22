Что объединяет Аллу Пугачеву с Михаилом Боярским и Мэрил Стрип: загадку рождения звезд раскрыла астролог Юлия Бельская

1949 год стал особенным для мирового искусства. Это был год, когда родились многие из самых известных и талантливых звезд. Среди них Мэрил Стрип, Ричард Гир, Михаил Боярский, Алла Пугачева, Ирина Муравьева, Любовь Полищук, Борис Щербаков, Николай Еременко, Александр Панкратов-Черный... Что же объединяет этих людей, помимо их всемирной популярности?

Астролог Юлия Бельская поделилась своими размышлениями с сайтом Teleprogramma.pro по этому поводу. Она утверждает, что всех этих знаменитостей объединяет не только одна дата рождения, но и общие черты характера, которые определяются их астрологическими картами.

Люди, рожденные в 1949 году, отличаются трудолюбием, терпением, выдержкой и упорством. Они тщательно анализируют все и неторопливо движутся к своим целям, добиваясь огромных результатов.

Однако, помимо этого, их объединяет еще одна особенность — планета Нептун, которая играет важную роль в картах музыкантов, актеров и деятелей искусства. Нептун, как планета иллюзий и мечтаний, ярко выражена у всех творческих людей.

«Проведя синтез восточного гороскопа с западной астрологией, мы можем охарактеризовать всех звезд, родившихся в 1949 году, выносливыми, трудолюбивыми, усердно добивавшимися своих целей, в то же время невероятно талантливыми, чувствительными и с прекрасными творческими задатками. Эти люди трудолюбивы. Они надежны и жизнерадостны, любят изящество, утонченность, тянутся к людям. Они мечтательны, романтичны, способны увидеть красоту даже в обыденной жизни, их выделяет отменный художественный вкус», — поведала эксперт журналистам издания.

В карте каждого из этих знаменитостей Нептун связан с южным узлом, что подчеркивает их творческий талант с самого рождения.

«Всех их объединяет еще один показатель — южный (нисходящий) узел, который находился в знаке Весов с 27 января 1949 года — 26 июля 1950 года — это врожденные таланты равновесия, компромисса, взаимоотношений.

Но в этой жизни их предназначение по северному (восходящему) узлу в Овне — испытать радость от познания себя и стать героем собственной жизни. Им нужно было в течение жизни из этого комфортного состояния равноправия, опираясь на уважение, связи и взаимодействие с людьми, стать активными, идти впереди, развить самостоятельность и стремиться к лидерству, не бояться проявлять себя, быть активным и смело заявлять о себе. Это сделать было совсем нелегко, но на то и рассчитано, так как эти качества им нужно было только наработать в течение жизни. А тех, кто повернул в эту сторону и все же раскрыл себя, тот и добился славы и известности», — заметила Юлия Бельская.

Собеседник сайта подчеркнула, что всех родившихся в этот год знаменитых людей объединяет чуткость, чувственность, романтичность, мечтательность, безупречный тонкий вкус. Они вкладывали частицу своей души в то, чем они так вдохновенно занимались и занимаются.

«Подводя итоги, мне хотелось бы сказать, что абсолютно каждый человек обладает исключительными способностями и талантами», — добавила астролог.

Таким образом, можно сказать, что 1949 год стал особенным не только из-за рождения великих звезд, но и благодаря уникальному сочетанию астрологических факторов, которые определили их судьбу и успех.