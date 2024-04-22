Стилист Темиралиева о новых джинсах Рудовой: «Безусловно, модные! Будто не своего размера»

Мода на джинсы в этом сезоне берет новые высоты, и знаменитости не остаются в стороне от трендов. Наталья Темиралиева, известный модный эксперт, стилист-имиджмейкер, в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro обратила внимание на выбор джинсов актрисы Натальи Рудовой.

Наталья Рудова, известная по сериалам «Универ» и «Молодежка», приобрела для своего обширного гардероба джинсы-бойфренды с широкими штанинами. Этот фасон уже несколько сезонов остается на пике популярности и, похоже, не собирается сдавать свои позиции.