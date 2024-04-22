Стилист Темиралиева о новых джинсах Рудовой: «Безусловно, модные! Будто не своего размера»

Мода на джинсы в этом сезоне берет новые высоты, и знаменитости не остаются в стороне от трендов. Наталья Темиралиева, известный модный эксперт, стилист-имиджмейкер, в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro обратила внимание на выбор джинсов актрисы Натальи Рудовой.
Наталья Рудова, известная по сериалам «Универ» и «Молодежка», приобрела для своего обширного гардероба джинсы-бойфренды с широкими штанинами. Этот фасон уже несколько сезонов остается на пике популярности и, похоже, не собирается сдавать свои позиции.
Эксперт моды Наталья Темиралиева отмечает, что выбор Натальи Рудовой в пользу джинсов с гиперширокими и супердлинными штанинами — это не только следование модным тенденциям, но и удачный выбор для ее фигуры. Такой фасон визуально удлиняет ноги и делает силуэт более стройным, хотя хрупкости звезде не занимать.
«Да, безусловно, Наталья Рудова выбрала модные джинсы, казалось бы, ничем они особо не примечательные, но за счет длины и ширины создается трендовое ощущение мешковатости. Это сегодня актуально, они потому так и называются: джинсы-бойфренды — как будто не своего размера», — прокомментировала Наталья Темиралиева.
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