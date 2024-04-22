Психолог объяснил, почему страдавшая от измен Прилучного Агата Муцениеце закрутила роман с женатым Кологривым

Не так давно актер Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце. Любовная связь произошла во время съемок фильма «Я — медведь». Причем на тот момент он был женат, а разведенная Муцениеце не раз заявляла, что заводить романы с несвободными мужчинами — для нее это табу. Известно, что бывшая жена Павла Прилучного сама сталкивалась с изменами супруга во время их брака.

Психолог Анна Савельева рассказала Teleprogramma.pro, почему женщины идут на такие отношения, хотя у них уже был горький опыт. По ее словам, это происходит подсознательно, они готовы к изменам и притягивают к себе именно таких мужчин, чтобы «потом пострадать». Психологический сбой может произойти в детстве, когда девочка наблюдает за отношениями родителей.

«Возможно, в семье были ссоры и измены. И подсознательно они несут тот же паттерн. То есть моя мама страдала, и из-за лояльности к ней я тоже буду страдать. Могут быть плохие отношения с родителями, либо папа рано ушел из семьи. Женщина заведомо боится входить в отношения, так как думает, что тоже будет ругаться со своим партнером. Ей даже проще, чтобы ей изменили. Тогда она тоже будет страдать и ругаться как ее родители», — объяснила психолог.

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Она также назвала распространенную причину, по которой мужчины изменяют женам и уходят из семьи.