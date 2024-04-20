«Провели эксперименты, вживили микрочипы и вернули обратно»: что сделали инопланетяне с Катей Лель — версия уфолога

Руководитель НИЦ «Энио», парапсихолог, уфолог Виктор Рогожкин в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал высказывания певицы Кати Лель про ее контакт с внеземной цивилизацией.

Артистка, в частности, заявляла, что в 16 лет инопланетяне забрали у нее зубы. По ее словам, она увидела «зеленое свечение», после чего исчезли все зубы, просто были заросшие лунки. Через неделю Лель якобы оказалась на космическом корабле. Там ей сделали «торможение», в результате чего она не понимала, кто она и где находится.

По мнению Рогожкина, слова Лель похожи на правду, такие случаи не редкость.

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