«Провели эксперименты, вживили микрочипы и вернули обратно»: что сделали инопланетяне с Катей Лель — версия уфолога

Руководитель НИЦ «Энио», парапсихолог, уфолог Виктор Рогожкин в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал высказывания певицы Кати Лель про ее контакт с внеземной цивилизацией.
Артистка, в частности, заявляла, что в 16 лет инопланетяне забрали у нее зубы. По ее словам, она увидела «зеленое свечение», после чего исчезли все зубы, просто были заросшие лунки. Через неделю Лель якобы оказалась на космическом корабле. Там ей сделали «торможение», в результате чего она не понимала, кто она и где находится.
По мнению Рогожкина, слова Лель похожи на правду, такие случаи не редкость.
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«Есть ротационное изъятие, а есть полное изъятие. Ротационное — когда человека забрали, провели медико-биологические эксперименты, вживили микрочипы и потом обратно вернули. По данным американских спецслужб, на Земле происходит до 60 миллионов ротационных изъятий, то есть таких медико-биологических экспериментов, а до шести миллионов людей изымаются безвозвратно. Особенно в Соединенных Штатах, там до 2 миллионов детей изымаются каждый год», — заявил Рогожкин.