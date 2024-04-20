Похорошевшая и помолодевшая Анджелина Джоли обошлась без пластики: стало известно, какие процедуры сделала 48-летняя актриса

Поклонники Анджелины Джоли обратили внимание, что актриса стала выглядеть намного лучше, чем раньше. На последних фотографиях в СМИ, где она появлялась на публике, 48-летняя голливудская звезда выглядит даже моложе, чем пять лет назад.
Врач-косметолог, дерматолог, диетолог Марият Мухина заявила, что внешнее преображение произошло без хирургического вмешательства. Никаких пластических операций Джоли не делала, а просто наконец-то занялась собой, видимо, устав от многолетних судебных тяжб с бывшим супругом Брэдом Питтом.
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«Я считаю, что эти результаты могли быть достигнуты неоперационными методами, так как то, что было у Анджелины раньше, стало результатом косметологической запущенности актрисы. Морщины на лбу скорректировали ботулотоксином, депрессию скул устранили филером, а сияния кожи достигли биоревитализацией. Также кожа была проработана СО2-лазером фракционным, так как видна ее усадка. Ничего глобального актриса себе на делала», — отметила Мухина.