Похорошевшая и помолодевшая Анджелина Джоли обошлась без пластики: стало известно, какие процедуры сделала 48-летняя актриса

Поклонники Анджелины Джоли обратили внимание, что актриса стала выглядеть намного лучше, чем раньше. На последних фотографиях в СМИ, где она появлялась на публике, 48-летняя голливудская звезда выглядит даже моложе, чем пять лет назад.

Врач-косметолог, дерматолог, диетолог Марият Мухина заявила, что внешнее преображение произошло без хирургического вмешательства. Никаких пластических операций Джоли не делала, а просто наконец-то занялась собой, видимо, устав от многолетних судебных тяжб с бывшим супругом Брэдом Питтом.

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