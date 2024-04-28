Сергей Соседов о традициях празднования Пасхи: «Яйца должны быть красными, лучше луковой шелухи ничего нет»

Сергей Соседов, музыкальный критик, в детстве активно участвовал в подготовке к Пасхе, об этом он рассказал сайту Teleprogramma.pro. Он сам замешивал тесто для куличей, а также помогал красить яйца своим родственникам.

«В детстве я очень любил помогать маме и бабушке в подготовке к Пасхе. Мы всегда пекли куличи сами, это был настоящий семейный ритуал. Я помню, как мы все вместе замешивали тесто, добавляли изюм и другие сухофрукты. А потом с нетерпением ждали, когда куличи испекутся, чтобы украсить их глазурью и цветным сахаром», — поделился своими воспоминаниями Сергей Соседов.

Соседов также отметил, что в советское время празднование Пасхи было менее открытым, и телевидение использовалось для отвлечения людей от религиозных обрядов. «В то время было сложно открыто праздновать Пасху, но мы все равно отмечали этот день в кругу семьи. Бабушка и мама передали нам эту традицию, и мы продолжаем ее соблюдать», — добавил он.

Сейчас Соседов предпочитает покупать готовые куличи, так как считает, что это экономит время и силы. Однако он по-прежнему сам красит яйца, используя луковую шелуху для придания им натурального красного цвета.

«Яйца должны быть красными, лучше луковой шелухи для этого нет», — заметил Сергей Соседов.

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