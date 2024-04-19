«Непринятие себя и поиск внутренней опоры»: психолог разъяснила, почему Айза «подсела на пластику»

Бизнес-леди, блогер Айза-Лилуна Ай — поклонница пластической хирургии. Она увеличивала себе ягодицы и грудь, изменяла форму лица. Недавно экс-супруга рэпера Гуфа перенесла десятую пластическую операцию. Айза подтянула грудь и сделала коррекцию рубцов. Хирургическое вмешательство прошло в Москве, куда блогер специально прилетела с Бали, где она сейчас живет.

Журналистам Айза заявляла, что «помешана на внешности». Она считает, что это может быть как обычная неуверенность, так и «психическое расстройство». Пользователи Сети часто оставляют ироничные реплики по поводу внешности блогера из-за злоупотребления пластикой.

Психолог Анна Савельева рассказала Teleprogramma.pro, почему некоторые женщины зацикливаются на изменении внешности хирургическим путем и делают это в течение всей свой жизни.

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Она отметила, что большинство женщин постоянно собой недовольны, но у каждой это выражается по-разному. Кому-то вполне достаточно накраситься, сделать пилинг и почувствовать себя обворожительной.

«А у некоторых идет полное непринятие себя, неуверенность в себе до такой степени, что хочется постоянно себя улучшать. Такая иллюзия, что если я себе что-то сделаю, улучшу, то вся жизнь наладится. Человек ищет в себе вот такими операциями внутреннюю опору, но никак не может найти. Но тут еще нужно посмотреть вглубь семьи. Как она сейчас живет, почему она эту опору не получает, как к ней относится муж. Может быть, он ее подавляет и у нее идет какая-то тревожность», — пояснила специалист.

Но в любом случае, когда женщина перебарщивает с пластическими операциями, это говорит о том, что она до такой степени не уверена себе, что ищет внутреннюю опору такими манипуляциями, отметила Анна Савельева.