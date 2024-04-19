Как найти свой стиль в одежде: эксперт моды назвала три простых шага к образу мечты

Культуролог, эксперт моды Надя Иванова назвала главную ошибку, которую допускают многие женщины при выборе своего стиля в одеже. Как правило, они смотрят на каких-то звезд или фэшн-блогеров и пытаются копировать их стиль.

«Это большая ошибка. Потому что если такой стиль не впишется в ваш образ жизни, он будет провальным. Вы протянете одну-две недели, а потом опять скатитесь в футболки и джинсы. Не пытайтесь никого копировать, это бесполезно. Поиск собственного стиля нужно начать с расписания своего дня. Записывайте, как вы проводите день с утра до вечера. Затем прописываете расписание на месяц. То есть, если вы, например, мама в декрете и больше времени проводите с ребенком, то ваш стиль должен соответствовать этим условиям. Молодая мамочка тоже может выглядеть стильно, модно, актуально. И не обязательно это вечернее платье и высокие каблуки», — отметила Иванова.

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После того как вы составили расписание и поняли, на что у вас уходит больше времени, в каких условиях вы больше себя проявляете, пропишите, что в плане одежды для вас близко и что нравится, советует эксперт.

«Здесь уже можете посмотреть на глянцевые журналы и блогеров: что вам кажется эстетичным и привлекательным, а что вы в своей одежде и в своем образе не допускаете. Например, вам комфортно и вы считаете стильными широкие брюки, а кружевные платья — антиэстетикой», — пояснила стилист.

Кроме того, по ее словам, необходимо подумать над тем, какой вы хотите казаться для окружающих.