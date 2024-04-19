Почему съесть немного сладкого за час до еды — это хорошо: мнение сомнолога Софии Черкасовой

В последнее время в Сети распространяется много мифов о продуктах, которые мешают нормальному сну. О некоторых из них Teleprogramma.pro решила поговорить с сомнологом Софией Черкасовой.

Например, бытует мнение, что сладкие продукты и напитки мешают качеству сна и ухудшают процесс засыпания.

«Это неоднозначное явление. Если у человека значительный избыток сахара, нарушена толерантность к глюкозе, либо сахарный диабет, то действительно это может нарушать продолжительность сна и его структуру. Однако у здоровых людей были отмечены такие явления, что употребление сладкого за 1–4 часа до сна, а также быстрых углеводов за 1–4 часа до сна способствует более быстрому засыпанию», — прокомментировала эксперт.

Также София Черкасова развеяла миф о том, что кокосовое масло, которое содержит пальмитиновую кислоту, якобы разрушает сон.

«Информации о потенциальном вреде кокосового масла и его компонентов не обнаружено», — опровергла информацию сомнолог.

София Черкасова не советовала на ночь пить кофе, чай, есть шоколад, теобромин в которых повышает пульс и мешает погрузиться в дремоту.

Кроме того, стоит воздержаться от тяжелых продуктов перед сном и переедания, дабы организм мог расслабиться и не «отвлекался» на процесс переваривания.

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