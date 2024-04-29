Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала, как в их семье отмечают Пасху и поделилась своим фирменным рецептом вареного кулича

Анастасия Мельникова, известная публике по ролям в популярных фильмах «Идиот», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и других, считает себя глубоко верующим человеком. С 12 лет она соблюдает посты и, конечно, непременно готовится к одному из самых почитаемых и радостных дней церковного календаря - Светлой Пасхи.

Предпраздничные хлопоты

Анастасия Рюриковна вспоминает, что в былые времена собирались за большим семейным столом.

«Раньше это, конечно, был общий огромный семейный стол. После 12 ночи мы с Машей, приехав из церкви поднимались к мамочке. Последние годы ей было трудно спускаться».

В семье Анастасии готовятся к празднику основательно, не жалея времени и сил. Сами пекут куличи, готовят пасху, красят яйца и украшают стол.

«Мы постимся, мы готовимся. У нас все по-правилам».

В предпраздничный день, в 11 вечера едут в церковь. Там Анастасия стоит столько, сколько ей позволяет здоровье. Дочь актрисы Мария во время службы не ослабляет внимания и наблюдает, а как мама.

В церкви, куда они ходят постоянно, стали даже ставить скамеечку, специально для любимой исполнительницы, чтобы она могла присесть, если сильно устанет.

«Это очень трогательно. Я долго стоять действительно не могу. И это все-таки уже ночь. Я же весь день на ногах».

Анастасия Рюриковна рассказала, как сейчас сервирует пасхальный стол.