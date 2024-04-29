Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала, как в их семье отмечают Пасху и поделилась своим фирменным рецептом вареного кулича

Анастасия Мельникова, известная публике по ролям в популярных фильмах «Идиот», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и других, считает себя глубоко верующим человеком. С 12 лет она соблюдает посты и, конечно, непременно готовится к одному из самых почитаемых и радостных дней церковного календаря - Светлой Пасхи.
Предпраздничные хлопоты
Анастасия Рюриковна вспоминает, что в былые времена собирались за большим семейным столом.
«Раньше это, конечно, был общий огромный семейный стол. После 12 ночи мы с Машей, приехав из церкви поднимались к мамочке. Последние годы ей было трудно спускаться».
В семье Анастасии готовятся к празднику основательно, не жалея времени и сил. Сами пекут куличи, готовят пасху, красят яйца и украшают стол.
«Мы постимся, мы готовимся. У нас все по-правилам».
В предпраздничный день, в 11 вечера едут в церковь. Там Анастасия стоит столько, сколько ей позволяет здоровье. Дочь актрисы Мария во время службы не ослабляет внимания и наблюдает, а как мама.
В церкви, куда они ходят постоянно, стали даже ставить скамеечку, специально для любимой исполнительницы, чтобы она могла присесть, если сильно устанет.
«Это очень трогательно. Я долго стоять действительно не могу. И это все-таки уже ночь. Я же весь день на ногах».
Анастасия Рюриковна рассказала, как сейчас сервирует пасхальный стол.
Пасхальный стол актрисы. Фото: личный архив Анастасии Мельниковой
Пасхальный стол
Убранство стола тоже непростое. В семье Мельниковых заготовлены специально вышитые льняные салфетки и скатерть – зеленая с огромными белыми яйцами и белым голубем, который его несет. Надпись на скатерти гласит: «Христос Воскресе!»
«Для меня все это очень важно».
Раньше готовили много, а сейчас, после 40 дней поста Анастасия вдвоем с дочерью не осиливают большое количество еды.
«Наши пузики не выдерживают. И мы делаем легкую «птичку».
Анастасия соблюдает все посты и даже каждую среду и пятницу отказывает себе в животной пищи, хотя признается, что это не просто.
«Я мясоед абсолютный».
Актриса с удовольствием поделилась своим традиционным рецептом пасхи. Для его приготовления Мельникова использует только свежие и натуральные продукты.
У Мельниковой есть свой фирменный рецепт вареной пасхи. Фото: личный архив Анастасии Мельниковой
Рецепт вареной пасхи
Ингредиенты
- Творог 2 кг
- Яичные желтки 5 шт.
- Сахар 4 ст .
- Сливочное масло 400 гр
- Сметана 400 гр
- Цукаты 100 гр
- Изюм 100 гр
- Миндаль 100 гр
- Ваниль
Приготовление
Я готовлю по традиции в Чистый четверг, поэтому уже в среду покупаю творог, заворачиваю в марлю и подвешиваю, чтобы стекла лишняя влага и Пасха держала форму.
На следующий день дважды прокручиваю творог и масло на самой мелкой мясорубке. В полученную смесь вбиваю яичные желтки, добавляю сметану, цукаты домашнего производства (апельсиновые корки замачиваю на 2-3 дня, ежедневно меняя воду, чтобы ушла горечь, затем нарезаю кубиками и варю с сахаром, точных пропорций нет, делаю на глаз), белый изюм, миндаль (орехи ошпариваю кипятком, чтобы легче чистились, можно упростить себе задачу и купить очищенные миндальные хлопья) и ваниль. Хорошенько перемешиваю и ставлю вариться на водяную баню. Варить, постоянно помешивая.
Когда на поверхности варенной смеси начинают возникать множественные пузырьки, выключаю. Моя прабабушка говорила варить до «пуф-пуф».
Затем ставлю на окно остужаться до следующего утра. Утром выстилаю дно форму в 3-4 слоя марли и сверху ставлю груз, убираю в холодильник до праздника, но, если готовить на в Чистый четверг, а позже, то есть можно уже через сутки.
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