Три самые доступные вещи от Roberto Cavalli, которые должны быть в гардеробе каждой модницы

Roberto Cavalli — всемирно известный бренд, чьи бутики открыты более чем в 50 странах. Создателем модного дома стал итальянский дизайнер Роберто Кавалли. Культовый модельер скончался во Флоренции в возрасте 83 лет в середине апреля. Его наряды носили Дженнифер Лопес, Кристина Агиллера и Шарлиз Терон. В мире моды Кавалли прославился не только как скандалист, но и новатор: именно он сделал всемирно известным пэчворк — лоскутное шитье.

Многие россиянки очень любят итальянскую моду и, конечно, хотят обладать ее частичкой. Стилист Надя Иванова рассказала Teleprogramma.pro, какие вещи бренда могут позволить себе наши соотечественницы. Она отметила, что Roberto Cavalli — бренд люксового сегмента, соответственно, достаточно дорогой даже в линии «прет-а-порте». Например, вечернее платье может стоить 300 тысяч рублей.

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«Но, как и в любом бренде, у Roberto Cavalli есть еще линия аксессуаров. И если мы не можем себе позволить платье, стоит обратить внимание на аксессуары. Тем более что образ делают именно они. Сейчас мода развивается в таком направлении, что даже звезды покупают одежду no name, то есть без бренда, а вот аксессуары выбирают более тщательно. У Roberto Cavalli можно обратить внимание на очки или наручные часы, которые выполнены в классическом дизайне и будут стоить 40–50 тысяч рублей. Бренд не делает остромодные вещи, но если вы приверженец классического стиля, вполне можно что-то найти», — считает эксперт.

Кроме того, по ее словам, у Roberto Cavalli роскошные палантины, потому что бренд отличается именно принтами. Стоят они около 20 тысяч рублей.