Роза Рымбаева отказалась от Пасхи: «Я мусульманка, праздную айт»

Известная казахская и советская певица Роза Рымбаева 10 лет назад в интервью корреспонденту Total.kz рассказывала, что отмечает Пасху вместе со своими близкими православного вероисповедания.

Артистка тогда поделилась, что сядет с ними за стол и отметит праздник. Однако в 2024 году в беседе с журналистом Teleprogramma.pro она сказала, что Пасху отмечать не будет, поскольку является мусульманкой.

«Я Пасху не праздную, я праздную айт казахский. Это мусульманский праздник, я же мусульманка. У русских Пасху отмечают после поста, а у нас айт после уразы. Наверное, это очень похожие праздники. Мы тоже ходим друг к другу в гости, накрываем столы, желаем друг другу мира и добра», — поделилась Роза Рымбаева.

Ораза айт — мусульманский праздник разговения. В 2024 году его отмечали 10 апреля.

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