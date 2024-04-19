«Очень плохо на душе и тревожит финансовый вопрос»: как сейчас живет Пугачева в эмиграции, рассказала астролог

Хорарный астролог Анастасия Гербер рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, какие проблемы возникли у Аллы Пугачевой в эмиграции. Артистка два года назад уехала из России и сейчас проживает вместе с семьей в Израиле. 15 апреля она отметила свое 75-летие.

Однако юбилей, по данным СМИ, был омрачен тем, что гости на торжество не явились. Причиной стал обстрел территории Израиля со стороны Ирана.

«Внешне Алла Борисовна вполне себе счастлива и довольна в своей эмиграции. Но вот душевно ей очень плохо, очень тяжело, хотя она этого и не показывает. Главный вопрос, который сейчас ее беспокоит, это личные финансы, накопления, сбережения. Непонятно, что именно ее тревожит, потому что с деньгами у Пугачевой полный порядок. Но все же мысли ее сейчас о деньгах», — заявила астролог.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Кроме того, по ее словам, сейчас в эмиграции у артистки происходят какие-то глобальные перемены.