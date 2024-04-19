«Без внимания стала «усыхать», остановиться не может»: почему Пугачева продолжит оскорблять россиян, объяснила таролог

Таролог Марианна Абравитова заявила, что уехавшая за границу Алла Пугачева продолжит негативно высказываться о россиянах и своей родной стране.

«Пугачева вошла в такую фазу, когда остановиться уже не может. То есть ей хочется, как говорится, «мочить дальше». Она оседлала волну, поймала какой-то кайф. Опять же внимание на нее направлено. Потому что она без внимания со стороны россиян, скажем так, стала усыхать», — рассказала таролог в беседе с Teleprogramma.pro.

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По ее словам, артистке «не хватало энергетической подпитки», и таким образом она нашла выход для себя.

«Поэтому сейчас она, в общем-то, флаг подняла против России и опускать его не собирается», — отметила Абравитова.

Поведением Аллы Борисовны очень недовольна дочь Кристина Орбакайте, у которой возник серьезный конфликт с матерью из-за ее критических высказываний, добавила эксперт.