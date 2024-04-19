Предпасхальная уборка: как Людмила Поргина готовится к празднику

Актриса Людмила Поргина поделилась с сайтом Teleprogramma.pro своей традицией перед Пасхой. Она всегда делает генеральную уборку в доме, чтобы создать праздничное настроение.

«Всегда! Каждый год перед Пасхой моется все: двери, окна — все моется! Все должно блестеть и сверкать ко дню Пасхи!» — сказала актриса.

Поргина призналась, что сама руководит процессом уборки, а помогает ей в этом специально приглашенная помощница, которая отлично справляется с этой задачей.

«Она прекрасно убирает и уже привыкла помогать мне», — заметила Людмила Поргина.

Кроме того, Людмила Поргина всегда самостоятельно красит яйца на Пасху, удивляя прихожан храма, в который она ходит. А вот пасху вдова Николая Караченцова предпочитает покупать в монастыре. «Я считаю, что монахи лучше справляются с этим делом», — сказала артистка.

Актриса также обязательно посещает пасхальную службу в церкви и после нее угощает своих друзей жареной уткой.

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