Загадывайте желания и действуйте — ведический астролог рассказала, какой день недели лучше всего для осуществления задуманного

Узнать хоть немного о своем будущем, чтобы быть готовым ко всем неожиданностям и успеть «подстелить соломки», человеку хотелось всегда. Одним из самых популярных направлений в этом вопросе стала астрология, но не все знают, что она делится на две школы — восточную и западную. Западная школа астрологии — та, к которой мы все привыкли. Это двенадцать знаков зодиака со своими характеристиками. А что же такое восточная школа астрологии и как она может помочь нам определиться с нашим будущим?
Джйотиш: древняя мудрость звезд на службе у человека
И для начала немного истории. Ведическая астрология, иначе называемая Джйотиш, — часть богатейшего наследия Древней Индии. Она представляет собой уникальную систему анализа одновременно будущего и человеческого поведения.
Как и ее младшая западная сестра, Джйотиш может поведать о будущем, настоящем и прошлом каждого, опираясь на положение планет в момент его рождения. Однако в основе Джйотиш лежит теория цикличности и ритмичности человеческой жизни.
Таким образом, Джйотиш не просто предсказывает будущее, но и помогает человеку понять себя, свои сильные и слабые стороны, свои задачи и возможности. Анализ натальной карты позволяет определить благоприятные и неблагоприятные периоды жизни, выбрать оптимальное время для важных событий, а также скорректировать свое поведение, чтобы гармонизировать свою жизнь и достичь поставленных целей.
Джйотиш — это не фаталистическая система, а инструмент самопознания и проектирования будущего. Она не отменяет свободу воли, а наоборот, расширяет ее, давая человеку понимание законов Вселенной и его места в ней.
А разобраться с тем, что ждет нас на следующей неделе, нам помогла ведический астролог Анна Дудчик. Она составила прогноз эксклюзивно для Teleprogramma.pro.
Астрологический прогноз. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Восстановление эмоциональной стабильности
На этой неделе мы потихонечку выходим из-под действия коридора затмений, который давит на нас последний месяц. Эмоциональный фон начинает стабилизироваться, но в понедельник и вторник снова возможны перепады настроения, некоторая потерянность, повышенная эмоциональность, раздражительность и даже агрессия. Это связано с полнолунием, которое произойдет 23 апреля.
Активация и планирование
Среда — первый лунный день, сегодня загадываем желания, ставим цели, прописываем шаги на пути к желаемым результатам. Тем более что сейчас сильное Солнце в сочетании с Юпитером буквально толкают нас на проявление себя, новые успешные проекты, так что самое время! И четверг — самый лучший день для того, чтобы начать осуществлять желаемое.
Рекомендации на выходные
Пятница — не время грустить и уединяться, лучше провести вечер с друзьями и близкими, с угощением и приятной музыкой. Четверг и пятница отлично подходят для любых операций с деньгами, недвижимостью и автомобилями. А вот выходные категорически не подходят ни для каких важных дел и начинаний. В субботу и воскресенье энергии жесткие, давящие, но постарайтесь пожалуйста не проявлять агрессию сами и не вовлекаться в конфликты, если окружающие будут пытаться вас «ужалить». А вообще советую провести эти выходные тихо, спокойно, в рутинных делах, отдыхе, уборке, процедурах очищения, оздоровления.
Астрологический прогноз. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Забота о себе
Отдельно отмечу, что в воскресенье категорически нельзя давать деньги в долг и брать взаймы. На этой неделе Луна убывающая, не рекомендуется стричься, если хотите хорошего роста волос. Также не сажаем растения, но очень хорошо за ними ухаживать. До 25 апреля у нас ретроградный Меркурий, лучше отложить покупку техники и принятие важных решений, подписание документов.
Расположение планет подталкивает нас к уходу за собой, особенно к омолаживающим процедурам, и сейчас как раз отличное время для этого! Так что на этой неделе с удовольствием занимаемся оздоровительными, очищающими и косметическими процедурами. Единственный совет: не увлекайтесь в погоне за красотой и молодостью, потому что сейчас очень легко перегнуть палку в этом вопросе. В глобальных мировых процессах пока сохраняется крайняя напряженность.
В целом представленный прогноз от ведического астролога дает нам понимание того, как энергия планет может повлиять на нашу жизнь и настроение в ближайшие дни. Советы о расслаблении, планировании, и заботе о себе становятся особенно актуальными в свете текущей астрологической конфигурации.
И помните, что хотя звезды могут указывать направление, наши решения и действия остаются ключевыми факторами в формировании нашего собственного пути и благополучия.