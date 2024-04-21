Загадывайте желания и действуйте — ведический астролог рассказала, какой день недели лучше всего для осуществления задуманного

Узнать хоть немного о своем будущем, чтобы быть готовым ко всем неожиданностям и успеть «подстелить соломки», человеку хотелось всегда. Одним из самых популярных направлений в этом вопросе стала астрология, но не все знают, что она делится на две школы — восточную и западную. Западная школа астрологии — та, к которой мы все привыкли. Это двенадцать знаков зодиака со своими характеристиками. А что же такое восточная школа астрологии и как она может помочь нам определиться с нашим будущим?

Джйотиш: древняя мудрость звезд на службе у человека

И для начала немного истории. Ведическая астрология, иначе называемая Джйотиш, — часть богатейшего наследия Древней Индии. Она представляет собой уникальную систему анализа одновременно будущего и человеческого поведения.

Как и ее младшая западная сестра, Джйотиш может поведать о будущем, настоящем и прошлом каждого, опираясь на положение планет в момент его рождения. Однако в основе Джйотиш лежит теория цикличности и ритмичности человеческой жизни.

Таким образом, Джйотиш не просто предсказывает будущее, но и помогает человеку понять себя, свои сильные и слабые стороны, свои задачи и возможности. Анализ натальной карты позволяет определить благоприятные и неблагоприятные периоды жизни, выбрать оптимальное время для важных событий, а также скорректировать свое поведение, чтобы гармонизировать свою жизнь и достичь поставленных целей.

Джйотиш — это не фаталистическая система, а инструмент самопознания и проектирования будущего. Она не отменяет свободу воли, а наоборот, расширяет ее, давая человеку понимание законов Вселенной и его места в ней.

А разобраться с тем, что ждет нас на следующей неделе, нам помогла ведический астролог Анна Дудчик. Она составила прогноз эксклюзивно для Teleprogramma.pro.