Врач Лордкипанидзе оправдал Костенко за грудные импланты: «Операция не в состоянии нарушить лактацию»

Анастасия Костенко, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова и успешный блогер, столкнулась с проблемой грудного вскармливания. В своем блоге она пожаловалась на недостаточность молока, что вызвало критику со стороны хейтеров, обвиняющих ее в том, что пластика груди могла повредить лактации.

Однако Костенко утверждает, что пластика была проведена правильно и не могла повлиять на грудное вскармливание. Главный врач клиники гинекологии, урологии и ЭКО профессора В.М. Здановского, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе подтвердил слова Анастасии Костенко, подчеркнув, что правильно проведенная маммопластика не может нарушить лактацию.

«Если маммопластика проведена правильно, если никаких не было нарушений в процессе самой операции и так далее, то операция не в состоянии нарушить лактацию», — сказал Лордкипанидзе.

Он также добавил, что размещение имплантов под мышцей не влияет на процесс лактации, так как железистая ткань, вырабатывающая молоко, находится более поверхностно над мышцей.

Лордкипанидзе также отметил, что недостаточность молока — это повсеместная проблема, которая может быть вызвана различными факторами, включая стресс и образ жизни. Он подчеркнул, что нельзя однозначно привязать эту проблему к маммопластике.

«Это нам не дает никакого основания так думать, присутствуют просто какие-то альтернативные причины», — сказал Лордкипанидзе.

Он также добавил, что недостаточное количество молока может привести к тому, что ребенок перестает набирать вес, так как в раннем возрасте грудное вскармливание является единственным источником питательных веществ для ребенка.

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