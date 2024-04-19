«Красота увядает»: зачем 59-летняя экс-супруга Безрукова публикует откровенные фото

Актриса Ирина Безрукова начала выкладывать в соцсетях свои обнаженные фото. В марте она опубликовала фото в купели, стоящей на улице.
На днях актрисе исполнилось 59 лет. Бывшая жена актера Сергея Безрукова решила сняться без нижнего белья и купальника. Она поделилась откровенными кадрами из бани, где тоже сидит в купели.
Психолог Анна Савельева объяснила желание Безруковой показать себя публике «во всей красе». Эксперт считает, что таким образом актриса, которая прекрасно выглядит для своего возраста, хочет похвастаться хорошей фигурой и собрать комплименты.
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«Все мы стареем, и чем больше возраст, тем сильнее женщины зацикливаются на фигуре и внешности. Все-таки красота увядает. Не все могут это принять. То есть идет некий кризис, страх постареть. И поэтому хочется показать себя с хорошей стороны, красивой. Хочется внешнего какого-то одобрения, такого заряда: «Похвалите меня, скажите, какая я клевая в своем возрасте», — пояснила Савельева в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: соцсети Ирины Безруковой
Также, по ее словам, женщины могут публиковать откровенные снимки, когда не очень довольны своей внешностью и им нужна некая общественная поддержка. Однако не все могут решиться на публикацию обнаженных фотографий, отмечает психолог.
«Кто-то выставит просто фото в облегающем красивом платье, показав фигуру. Но кому-то бывает и этого мало, якобы за платьем можно все что угодно скрыть: вот вам я, как бы в полной красе. То есть это тоже для уверенности, чтобы почувствовать себя красивой и желанной в своем возрасте», — резюмировала Анна Савельева.