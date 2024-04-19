«Красота увядает»: зачем 59-летняя экс-супруга Безрукова публикует откровенные фото

Актриса Ирина Безрукова начала выкладывать в соцсетях свои обнаженные фото. В марте она опубликовала фото в купели, стоящей на улице.

На днях актрисе исполнилось 59 лет. Бывшая жена актера Сергея Безрукова решила сняться без нижнего белья и купальника. Она поделилась откровенными кадрами из бани, где тоже сидит в купели.

Психолог Анна Савельева объяснила желание Безруковой показать себя публике «во всей красе». Эксперт считает, что таким образом актриса, которая прекрасно выглядит для своего возраста, хочет похвастаться хорошей фигурой и собрать комплименты.

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