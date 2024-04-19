Кети Топурия про свою беременность: «Ем манго килограммами, а к рыбе — отвращение»

Певица Кети Топурия рассказала Teleprogramma.pro, как изменялись ее предпочтения в еде во время беременности.
По словам артистки, которая сейчас вынашивает своего третьего ребенка, она не замечала каких-то особых изменений.
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«Единственное, что хотелось сладкого больше, чем обычно. Это был единственный такой момент. И больше всегда тянуло на фрукты. Я могла килограммами есть манго и мангустины. Да и сейчас ем. Мяса не хотелось. На птицу и на рыбу было чуть-чуть отвращение», — заявила Топурия.
Она добавила, что не ограничивает себя в еде, поскольку ест обычно мало и не набирает лишний вес.
«Я не очень много ем, поэтому никогда не ограничиваю себя. Если хочу шоколадку, то ем шоколадку. Я считаю, что не надо, конечно, употреблять много сладостей, но если хочется, значит можно съесть», — отметила певица.