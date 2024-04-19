Никас Сафронов раскрыл, как произошло его знакомство с Пугачевой: «Прониклась ко мне как к художнику»

Народный художник России Никас Сафронов вспомнил, как произошло его знакомство с Аллой Пугачевой.

С певицей он стал поддерживать дружеские отношения после того, как написал в 1994–1995 гг. по заказу одного из бизнесменов ее портрет.

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«Мы же давно с ней знакомы. Один советский физик и математик уехал в 90-е годы в США и там сильно разбогател. А он был знаком с Аллой Борисовной, где-то они в Америке встречались и в России раньше. И он мне заказал ее портрет в виде такого Арлекина. И я этот портрет сделал, он купил и подарил ей. Хорошо заплатил мне тогда, по-моему, 50 или 60 тысяч долларов, это были большие деньги в то время.

И этот портрет стал ее любимым. Другие картины висели, а он стоял всегда на золотом мольберте у нее на кухне в доме в деревне Грязь. И так вот после этого она как к художнику ко мне прониклась великим уважением и симпатией. Мы часто созванивались, она много раз была у меня в гостях, а я у нее», — сообщил Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro.