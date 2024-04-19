Никас Сафронов вспомнил, как Пугачева поздравила его длинным тостом, рассказав про прочитанную ей Дроздовым «лекцию» о дубе и соколах

Народный художник РФ Никас Сафронов, поддерживавший раньше близкие отношения с Аллой Пугачевой, вспомнил в беседе с Teleprogramma.pro один интересный случай, произошедший в середине 2000-х годов у него дома на его дне рождения.

Среди приглашенных гостей была и Пугачева. Она захотела произнести тост в честь виновника торжества, однако вместо этого внезапно рассказала про свою телефонную беседу с зоологом и телеведущим Николаем Дроздовым, которая длилась полтора часа.

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Начала она с того, что на ее участке в деревне Грязь соколы свили гнездо и маленький птенец упал. И тут певица вспомнила, что Никас Сафронов познакомил ее с Дроздовым, нашла телефон телеведущего и позвонила ему, чтобы проконсультироваться, что делать.

Но, когда Алла Борисовна только произнесла слово дуб, Николай Николаевич, не дав ей договорить, начал рассказывать про особенности этого дерева, что дубы живут до двух тысяч лет и видели даже Цезаря и Наполеона.