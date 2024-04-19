Как производители молока и сливочного масла наживаются на покупателях без повышения цен: объяснение экономиста Беляева

Экономист Михаил Беляев рассказал Teleprogramma.pro, на какие уловки идут производители молочных продуктов, чтобы увеличить свою прибыль.
По его словам, для молока и сливочного масла, которые упаковываются, есть такое понятие, как шринкфляция (от англ. shrink — сужение). Это снижение количества, объема или веса товара в упаковке.
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«На бутылках молока сейчас пишут, что объем не стандартный литр, а 930 миллилитров. Или пишут, что, вес полкило, например. Начинаешь взвешивать, а там не хватает 20–30 граммов. То есть вес уже меньше, а стоимость такая же», — отметил эксперт.
Кроме того, по его словам, существует понятие скимпфляция (от англ. skimp – скупиться, экономить), когда при том же объеме и той же цене ухудшают качество товара.
«Допустим, масло вам начинают продавать пачкой 200 граммов по той же стоимости, но оно будет уже не 82,5% процента жирности, а 72,5%. Или продают молоко не стандартной жирностью 3,2%, а 2,5%, при этом могут даже не указывать и не писать», — заявил Михаил Беляев.