Как производители молока и сливочного масла наживаются на покупателях без повышения цен: объяснение экономиста Беляева

Экономист Михаил Беляев рассказал Teleprogramma.pro, на какие уловки идут производители молочных продуктов, чтобы увеличить свою прибыль.

По его словам, для молока и сливочного масла, которые упаковываются, есть такое понятие, как шринкфляция (от англ. shrink — сужение). Это снижение количества, объема или веса товара в упаковке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«На бутылках молока сейчас пишут, что объем не стандартный литр, а 930 миллилитров. Или пишут, что, вес полкило, например. Начинаешь взвешивать, а там не хватает 20–30 граммов. То есть вес уже меньше, а стоимость такая же», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, существует понятие скимпфляция (от англ. skimp – скупиться, экономить), когда при том же объеме и той же цене ухудшают качество товара.