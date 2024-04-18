Ксения Бородина удивилась: «Мужчины предпочитают искусственную красоту»

Известная телеведущая Ксения Бородина в своем телеграме высказала мнение о том, что мужчины часто критикуют женщин за искусственность красоты, за наращивание ресниц, увеличение груди и губ. Однако, как заметила звезда, именно такие женщины получают больше лайков в социальных сетях.

«Мужчины предпочитают искусственную красоту», — удивилась Ксения Бородина.

Сайт Teleprogramma.pro обратился к психологу Максиму Лазареву с просьбой прокомментировать этот феномен.

Максим Лазарев объяснил, что мужчины могут осуждать девушек с измененной внешностью, но при этом неосознанно обращать на них больше внимания. Это связано с психологической защитой, называемой «реактивным образованием». Мужчины неосознанно трансформируют одно чувство на прямо противоположное, поскольку они не позволяют себе испытывать его.

Другим моментом, который отметил Максим Лазарев, является то, что увеличенная грудь, увеличенные губы и другие подобные изменения являются биологическими признаками того, что женщина хороша в плане размножения вида. На неосознанном уровне мужчины обращают на это внимание.

Однако психолог подчеркнул, что, помимо биологических факторов, в отношениях важны мировоззрение, ценности и интересы.

«По этому поводу нужно обратить внимание на два момента. Первый связан с тем, что многие мужчины могут осуждать девушек с измененной внешностью, но при этом они могут, ну, скажем так, бессознательно нравиться. Здесь включается психологическая защита под названием „реактивное образование“. Это такой вид психологической защиты, когда человек внутри себя неосознаваемо трансформирует одно чувство на прямо противоположное, потому что он как бы не разрешает себе его испытывать. На уровне слов это можно обозначить так: вот естественная внешность — это хорошо, я это усвоил по каким-то причинам, и поэтому увеличенные ресницы — это не очень здорово. Соответственно, я буду всех осуждать, но бессознательно мне по тем или иным причинам нравятся девушки с такой измененной внешностью, поэтому я могу на них больше обращать внимание», — объяснил психолог Максим Лазарев.

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