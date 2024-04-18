Экономист Беляев: «Молочная продукция продолжит дорожать, пока в ситуацию не вмешается ФАС»

Экономист Михаил Беляев считает, что молочная продукция в России продолжит дорожать и даже более быстрыми темпами, чем мясо.

По его мнению, продавцы будут ссылаться на то, что молоко, кефир и сливочное масло действительно тяжело производятся.

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«Это как раз монополии и играет на руку для того, чтобы повышать цены с еще большим усердием. Гарантированно возрастут цены на 15%, а может быть, даже и больше, потому что они чего-нибудь изобретут еще дополнительно. Будут сочинять про прививки, ветеринарное обслуживание и про племенное стадо. Будут рассказывать все эти сказки и объяснять, почему должны расти цены», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Он отметил, что цены действительно будут расти, потому что на рынке действуют монополии, которые никогда не снизят стоимость продукции, даже если у них упадут издержки.