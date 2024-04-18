Дзюник обратился к Маниже: «Пугачева не пела патриотических песен? Вранье!»

Продюсер и экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник обратился к певице Маниже через сайт Teleprogramma.pro после просмотра фильма Ксении Собчак об Алле Пугачевой.

Дзюник назвал фильм Собчак бессмысленным и бесполезным, а также возмутился тем, что Манижа стала спикером киноленты, не подготовившись к съемкам.

По его словам, певица допустила грубую ошибку в предоставлении фактов о Пугачевой, заявив, что та никогда не исполняла патриотических песен.

Дзюник подчеркнул, что на одном из музыкальных конкурсов Пугачева исполнила песню «Ермолова с Чистых прудов», которая является суперпатриотической. Он призвал Манижу сначала выучить материал и разобраться в том, о чем говорит, а потом уже брать на себя роль спикера.

«Пугачева не пела патриотических песен? Вранье!» — сказал Дзюник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».