Диетолог Гинзбург одобрил метод похудения Курковой: «Если помогает, значит правильный»

43-летняя актриса Равшана Куркова призналась в соцсетях, что ее стройность и красота после 35 лет требуют огромного труда. Это не подарок природы, а постоянная работа над собой.

Она поведала, что абсолютно равнодушна к сладкому и алкоголю, не употребляет углеводы после 16 часов, много двигается и старается заниматься спортом максимум через день. После рождения дочери она прибавила 14 кг, и ей было сложно расстаться с весом.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург специально для Teleprogramma.pro прокомментировал методы похудения Курковой, отметив, что если они помогают ей, то они правильные. При этом эксперт подчеркнул, что большинство людей будут испытывать трудности, не употребляя углеводы после 16 часов, и что углеводы являются нормальным компонентом питания, не стоит их бояться.

«Если этот метод помогает актрисе, значит метод правильный. Просто большинство людей будут испытывать трудности, не употребляя углеводы после 16. По большому счету смысла в этом нет ровно никакого. Углеводы — это нормальный компонент питания. Просто надо стараться, чтобы эти углеводы были в основном сложные, или, как их еще называют, медленные углеводы. Они присутствуют в продуктах, в которых много клетчатки. Например, в грубом хлебе или, например, в крупах типа гречки, овсянки. Сделать углеводы медленнее, сложнее также помогает кулинарная обработка. Например, если мы не довариваем, готовим al dente, те же макароны. А убирать из пищи углеводы нет необходимости», — прокомментировал эксперт.

Гинзбург также подчеркнул важность психоэмоционального присоединения к оздоровительным программам, так как вера в эффективность того, что человек делает, дает хороший мотивирующий заряд и позитивный настрой, который сам по себе является оздоровительным. Скорее всего, Равшана Куркова убеждена в эффективности своих действий, и это ей очень помогает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».