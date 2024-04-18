Омбудсмен Волынец разъяснила важность игры в гольф на уроках физкультуры в школе

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала Teleprogramma.pro инициативу Минпросвещения РФ ввести в школьную программу по физкультуре гольф. В ведомстве заявили, что занятия начнутся с 1 сентября 2024 года. Согласно опубликованному приказу, этот вид спорта будет способствовать формированию у школьников чувства патриотизма, а также таких нравственных качеств, как дисциплинированность, дружелюбие и самообладание.

Волынец назвала решение министерства неожиданным, поскольку гольф не является популярным видом спорта в России. По ее мнению, занятия, скорее всего, будут проходить на обычном школьном стадионе, так как игра предполагает наличие большой территории.

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«Вообще развитие любого вида спорта — это здорово. И если детям это будет интересно, то почему бы и нет. По крайней мере, гольф не предполагает какой-то большой выносливости. Он пригоден в том числе для детей, у которых какие-то ограничения. Есть дети, у которых освобождение от физкультуры, либо какая-то особая группа здоровья, а заниматься спортом им надо. И вот для этих детей, я думаю, как раз подходит гольф. Кроме того, он помогает сосредоточиться и действительно учит терпению. Это не такой простой вид спорта, как кажется на первый взгляд», — заявила омбудсмен.

При этом она отметила, что для проведения таких уроков необходимо, чтобы учителя физкультуры сами умели играть в гольф и знали, как обучать детей.