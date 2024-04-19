Победитель шоу «Выживалити» Антон Пануфник раскрыл, на что потратит десять миллионов рублей: «Я спал на сыром матрасе, досках и кирпичах»

На телеканале «Пятница!» завершился показ «Выживалити» — соревновательного реалити, в котором звезды популярных российских реалити-шоу проходят не только жесткие физические испытания, но и сложнейшие психологические ловушки.

Мы поговорили с победителем проекта — танцовщиком, главным призером шоу «Танцы. Битва сезонов» Антоном Пануфником.

«Желание выиграть главный приз перебарывает весь дискомфорт!»

— Почему согласились принять участие в проекте «Выживалити»?

— Это первый сезон проекта с самыми сложными испытаниями на российском телевидении. Я никогда в жизни не участвовал в подобных реалити и хотел проверить, на что я способен.

— Ожидали такой результат? Что, на ваш взгляд, помогло вам победить?

— Я надеялся и верил в свою победу. Победить мне помогло то, что я был сам по себе, шел по проекту со своими убеждениями и не лез ни в какие коалиции. А еще дружил с Андрюхой Смирновым!

— Кого считали самым сильным соперником?

— Самыми сильными соперниками для меня были Александр Липовой и Настя Крайнова. Каждый силен по-своему: кто-то физически, а кто-то просто хитрый.

Не нужно забывать и о Степане Меньщикове. Думаю, если бы он прошел дальше, то был бы самым опасным участником для меня.

Но самый сильным соперником Антона был не человек, а обстоятельства. А как он с ними боролся? На этот вопрос Антон Пануфник также ответил Teleprogramma.pro.