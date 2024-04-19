Победитель шоу «Выживалити» Антон Пануфник раскрыл, на что потратит десять миллионов рублей: «Я спал на сыром матрасе, досках и кирпичах»

На телеканале «Пятница!» завершился показ «Выживалити» — соревновательного реалити, в котором звезды популярных российских реалити-шоу проходят не только жесткие физические испытания, но и сложнейшие психологические ловушки.
Мы поговорили с победителем проекта — танцовщиком, главным призером шоу «Танцы. Битва сезонов» Антоном Пануфником.
«Желание выиграть главный приз перебарывает весь дискомфорт!»
— Почему согласились принять участие в проекте «Выживалити»?
— Это первый сезон проекта с самыми сложными испытаниями на российском телевидении. Я никогда в жизни не участвовал в подобных реалити и хотел проверить, на что я способен.
— Ожидали такой результат? Что, на ваш взгляд, помогло вам победить?
— Я надеялся и верил в свою победу. Победить мне помогло то, что я был сам по себе, шел по проекту со своими убеждениями и не лез ни в какие коалиции. А еще дружил с Андрюхой Смирновым!
— Кого считали самым сильным соперником?
— Самыми сильными соперниками для меня были Александр Липовой и Настя Крайнова. Каждый силен по-своему: кто-то физически, а кто-то просто хитрый.
Не нужно забывать и о Степане Меньщикове. Думаю, если бы он прошел дальше, то был бы самым опасным участником для меня.
Но самый сильным соперником Антона был не человек, а обстоятельства. А как он с ними боролся? На этот вопрос Антон Пануфник также ответил Teleprogramma.pro.
Антон Пануфник. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Условия проекта постоянно менялись, как вы адаптировались к этим изменениям?
— Я просто принимал это как данность. Вот и все.
— Степан Меньщиков в интервью нашему изданию сказал, что условия жизни у вас были, мягко говоря, непростые. Приходилось спать на несвежих матрасах, железных скрипучих койках, все внутри чуть ли не поросло мхом. Как вы сами переносили эти бытовые трудности?
— Нормально. Спал на сыром матрасе, досках и кирпичах. Почему? Желание выиграть главный приз перебарывает весь дискомфорт.
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«Это было адом для меня, потому что я очень боюсь высоты»
— А какое испытание стало самым тяжелым для вас?
— Их было несколько. Во-первых, когда нас топили в машине. Во-вторых, прыжок с вертолета в мишень на воде. Это было адом для меня, потому что я очень боюсь высоты.
И отдельное спасибо Насте Крайновой, благодаря которой мы проходили испытание дважды. Но самым тяжелым было финальное испытание, когда нужно было связать себе «дорогу» и спрыгнуть в море. Это было очень страшно.
А как Антон проходил испытание на слаженность в коллективе?
Антону Пануфнику приходилось преодолевать испытание водой и высотой. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Что было обиднее всего услышать в испытании хейта, когда каждый мог сказать вам какую-то гадость?
— Ничего обидного для меня не было, потому что то, что они про меня могли сказать, — это всего лишь их личное мнение. Я посмеялся над происходящим.
«Я наконец решу свой квартирный вопрос»
— На что планируете потратить свой приз в десять миллионов?
— На покупку квартиры или дома. Я наконец решу свой квартирный вопрос.
— Какие у вас сейчас мысли по поводу такого проекта? Согласились бы еще принять участие в чем-то аналогичном?
— Да, согласился бы, потому что это очень весело и круто. Это классный проект, который помогает тебе больше и лучше понять себя. А еще настоящее испытание на человечность.
А кто и где воспитал в Антоне ту самую человечность? Снова задалось вопросом наше издание.
Антон Пануфник. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Вы часто возвращаетесь в родной Витебск? Что вас сейчас связывает с Беларусью?
— В Витебск я возвращаюсь не так часто, как хотелось бы. Но бываю там примерно раз в три месяца. Беларусь — моя Родина, там живет моя любимая мамуля и мои друзья. Это мой дом.