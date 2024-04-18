Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко: «От искусственного интеллекта не убежать, но «Тополиный пух» — это навсегда»

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал Teleprogramma.pro о своем отношении к искусственному интеллекту (ИИ) в музыке. Многие мировые звезды обеспокоены тенденцией внедрения нейросетей в музыкальную сферу и просят запретить их использование.

По мнению Туриченко, писать такие петиции бессмысленно, поскольку остановить технический прогресс нельзя.

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«Это наше неизбежное будущее. И оно двигается семимильными шагами во всем мире, от него не убежать. Это будущее, которое скоро нас накроет большой волной. Искусственный интеллект не только в музыке, но и во всех других сферах начинает брать верх. Заменяются даже голограммами живые актеры», — отметил певец.

Однако, по его мнению, ИИ все же должен использоваться как прикладной инструмент, поскольку в нем нет души, частичку которой творческий человек всегда вкладывает в свои произведения.