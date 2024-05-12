Психолог Лазарев посоветовал Бородиной чаще улыбаться: «Это поднимает настроение»

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в своем телеграм-канале, что ей редко удается улыбаться. Ну вот такой она типаж человека, неулыбчивый!

Teleprogramma.pro решила выяснить у психолога Максима Лазарева , а не нужно ли с этой особенностью все-таки бороться? Ведь говорят, что надо улыбаться даже тогда, когда нет настроения, и оно обязательно придет в этот момент!

Эксперт признал, что искусственная улыбка — это действительно отличная практика для поднятия настроения. Он также подчеркнул, что позитивная психотерапия становится все более популярной. Ее суть заключается в том, что человек может стать счастливее вне зависимости от своего базового уровня счастья.

Один из методов позитивной психотерапии — улыбка, правильная осанка и поведение, свойственное счастливым людям. Это подтверждается рядом исследований.

Важно также помнить, что не стоит игнорировать другие эмоции, ведь они тоже важны для человека, подчеркнул психолог.

«Сейчас очень модным направлением психотерапии является так называемая позитивная психотерапия, где ставится акцент на том, что люди могут становиться счастливее, несмотря на то, какой у них базовый уровень счастья. Один из приемов — это улыбаться, держать осанку, то есть физически действовать так, словно ты счастлив уже сейчас. Я проверял, это действительно помогает, и некоторые исследования подтверждают это. При этом очень важно не скатиться в сторону того, что мы видим только позитив и не видим ничего другого. Надеваем как будто бы розовые очки. У нас существует много разных эмоций, и они все важны. Есть и радость, и веселье, но, с другой стороны, грусть и страх тоже нужны нам. Эти эмоции важны в эволюционном смысле и в гормональном плане. Важно, чтобы мы их переживали в достаточной мере. Поэтому, безусловно, улыбайтесь, если вам плохо, это действительно может поднять настроение. Можно провести даже такой эксперимент над собой: в течение утра ходить и улыбаться всему, 1–2 часа в день. Это действительно может поднять настроение, но при этом помнить о реалистичном взгляде на то, что происходит», — сказал изданию Максим Лазарев.