Кирилл Туриченко объяснил свою огромную популярность у фанатов «Иванушек»: «Такая музыкальная магия»

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, несмотря на то что стал участником группы не так давно, с учетом ее долгого существования на российской эстраде, пользуется большой популярностью у фанатов коллектива.

Как считает сам артист, его популярность, причем не только у поклонников бойз-бенда, выросла после участия в различных нашумевших телепроектах, среди которых, прежде всего, можно выделить шоу «Маска», а также из-за сольных проектов. Туриченко рассказал Teleprogramma.pro, что сейчас готовит концерт, который пройдет 27 апреля в Vegas City Hall в Москве.

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