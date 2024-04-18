Кирилл Туриченко объяснил свою огромную популярность у фанатов «Иванушек»: «Такая музыкальная магия»

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, несмотря на то что стал участником группы не так давно, с учетом ее долгого существования на российской эстраде, пользуется большой популярностью у фанатов коллектива.
Как считает сам артист, его популярность, причем не только у поклонников бойз-бенда, выросла после участия в различных нашумевших телепроектах, среди которых, прежде всего, можно выделить шоу «Маска», а также из-за сольных проектов. Туриченко рассказал Teleprogramma.pro, что сейчас готовит концерт, который пройдет 27 апреля в Vegas City Hall в Москве.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Это мой первый сольный большой концерт. И там я буду исполнять песни, которые сам написал, которые были в шоу «Маска» и шоу «Аватар». И очень многие люди меня узнали не из-за того, что я был в «Иванушках International», а благодаря именно вот этим проектам, благодаря сольным концертам. Кириллом Туриченко я стал после этих проектов. Людям стало интересно следить за моим творчеством. Много разных людей, которые пишут в комментариях, что не знали ничего обо мне и не интересовались творчеством «Иванушек», но потом начали слушать Туриченко и ходить на концерты. В общем, произошла такая магия музыкальная», — считает певец.