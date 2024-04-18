Волочкова о предпасхальной уборке: «Всегда должно быть чисто и в доме, и в душе»

В преддверии Пасхи многие россияне спешат привести свои дома и квартиры в порядок, устроить генеральную уборку.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у балерины Анастасии Волочковой, будет ли в ее доме соблюдена подобная российская традиция. Знаменитость заметила, что не обращает внимания на условности. Порядок в ее доме — закон, какой бы день это ни был.

Кроме того, артистка считает, что люди очень много внимания уделяют какой-то внешней атрибутике, в то время как главное все-таки для человека — это то, что внутри него, что он несет миру, какие эмоции, какие дела, какие мысли.

«Несмотря на то что я верующий человек, глубоко верующий, я не придаю значения таким вот деталям. Это формальности, от которых на самом деле ничего не зависит. Надо уборку наводить в душе своей во время поста пасхального и воздерживаться от плохих мыслей, от дурных поступков, от негатива. Уборка должна быть внутри нас, а не „пол помыть“. У меня Лола (домработница Волочковой. — Прим. ред.) каждый день уборку производит дома, причем чистейшим образом, и все успевает. Поэтому предпасхальная или нет уборка — для меня разницы нет. Когда пандемия началась, вдруг все вспомнили, что надо мыть руки. Забавно. Ну, честно у меня такое отношение к этому: всегда должно быть чисто и в доме, и в душе», — заключила балерина.

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