Кирилл Туриченко: «С нетерпением жду выхода «Тура с Иванушками». Снимем еще и документальный фильм»

В Сети появился трейлер фильма «Тур с Иванушками». Это музыкальная комедия с Агатой Муцениеце в одной из главных ролей и с ностальгическими хитами знаменитого бойз-бенда.

Многие пользователи уже заявили, что очень ждут выхода фильма на большие экраны, в том числе из-за участия в нем солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.

В беседе с Teleprogramma.pro Туриченко заявил, что ему приятны такие отзывы. Также он рад тому, что наконец-то снялся в кино.

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