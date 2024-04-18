Кирилл Туриченко: «С нетерпением жду выхода «Тура с Иванушками». Снимем еще и документальный фильм»

В Сети появился трейлер фильма «Тур с Иванушками». Это музыкальная комедия с Агатой Муцениеце в одной из главных ролей и с ностальгическими хитами знаменитого бойз-бенда.
Многие пользователи уже заявили, что очень ждут выхода фильма на большие экраны, в том числе из-за участия в нем солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.
В беседе с Teleprogramma.pro Туриченко заявил, что ему приятны такие отзывы. Также он рад тому, что наконец-то снялся в кино.
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«Здесь такая прекрасная и добрая история, с классными актерами и актрисами, мы присутствовали на съемках. Под песни «Иванушек» действительно выросло целое поколение. Поэтому я сам с нетерпением жду этот фильм, он выйдет уже летом. Мы все его ждем. В дальнейших планах, конечно же, продолжить историю. Потому что это художественный фильм, он больше не об «Иванушках», он больше о фанатах, о людях, которые выросли на этой музыке, на группе. А в дальнейшем мы планируем снять еще и документальный фильм», — сообщил артист.