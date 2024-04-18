Дзюник высказался против отмены Пугачевой на радио и ТВ: «Я считаю, это неправильно!»

Продюсер Леонид Дзюник высказался против отмены песен Аллы Пугачевой на российском радио и телевидении. В разговоре с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro он выразил свое удивление по этому поводу.

Дзюник считает, что у певицы было довольно много достойных песен, которые люди любят. И почему бы не радовать слушателей ее репертуаром?

«Возвращать Аллу Пугачеву на эстраду в наши дни такой, какая она есть, не имеет смысла. У нее же не появится голос, она не начнет вдруг петь хорошие песни. Но есть ее замечательные старые песни, старые альбомы. И я считаю, неправильно, что ее старые песни перестали транслировать, убрали ее из радиоэфиров. У нее песни были замечательные, пела она их прекрасно. Они в любом случае останутся с нами навсегда, но сейчас от нее никакого толку больше не будет», — прокомментировал изданию продюсер.

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