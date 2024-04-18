Как вернуть жизненную силу тусклым волосам весной: пять топовых советов трихолога

Весна — время обновления и восстановления. И это касается не только природы, но и нашей внешности, в частности волос. После зимы, когда пряди часто страдают от сухости и недостатка витаминов, они нуждаются в особом уходе. Трихолог и косметолог Анастасия Курская в беседе с Teleprogramma.pro дала несколько советов, как вернуть волосам здоровье и силу.

Первым шагом на пути к восстановлению волос является их увлажнение. Весной важно использовать питательные маски и бальзамы, которые помогут восполнить недостаток влаги. Выбирайте продукты, обогащенные натуральными маслами (аргановое или кокосовое), которые глубоко проникают в структуру волоса, питая его изнутри.

Не стоит забывать и о коже головы, ведь здоровье волос начинается именно с нее. Весенний уход должен включать в себя легкий массаж головы, который стимулирует кровообращение и способствует росту волос. Используйте для этого специальные массажные щетки либо просто помассируйте голову пальцами во время нанесения шампуня.

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Витамины играют ключевую роль в уходе за волосами. Весной особенно актуальны витамины группы B, A, E и минералы, такие как железо и цинк. Включите в свой рацион больше фруктов, овощей и белка, а также рассмотрите возможность принимать специализированные витаминно-минеральные комплексы для волос.

Не игнорируйте защиту волос от внешних факторов. Весеннее солнце может быть обманчиво мягким, но его ультрафиолетовые лучи наносят вред волосам не меньше, чем летом. Выбирайте средства с UV-фильтрами и старайтесь носить головные уборы в яркие солнечные дни. Также важно минимизировать использование термических приборов для укладки волос. Если без фена или плойки не обойтись, обязательно используйте термозащитные спреи.