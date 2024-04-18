Апрель засыплет деньгами: эти три знака зодиака уже скоро улучшат свое финансовое положение

Львы

Конец апреля для Львов — один из лучших периодов для долгосрочных капиталовложений. Инвестировать лучше после 25 апреля. Эти вложения принесут огромнейший доход.

Стрельцы

Получат очень хорошее предложение по смене работы, на которое нужно согласиться. Впоследствии зарплата и премии будут увеличиваться, и представители этого знака зодиака в разы улучшат свое финансовое положение. Главное — сделать правильный выбор.