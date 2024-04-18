Апрель засыплет деньгами: эти три знака зодиака уже скоро улучшат свое финансовое положение

Астролог Анна Савельева рассказала Teleprogramma.pro, какие знаки зодиака могут рассчитывать в конце апреля на получение неожиданного дохода и улучшение своего благосостояния.
Овны
Звезды сулят им выигрышную ситуацию на работе и не только. Поэтому нужно не упустить свой шанс и ухватить удачу за хвост. Будет возможность купить что-то очень дорогое с большой скидкой. Также можно получить очень хорошую премию, выиграть лотерею и даже добиться возврата долга.
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Львы
Конец апреля для Львов — один из лучших периодов для долгосрочных капиталовложений. Инвестировать лучше после 25 апреля. Эти вложения принесут огромнейший доход.
Стрельцы
Получат очень хорошее предложение по смене работы, на которое нужно согласиться. Впоследствии зарплата и премии будут увеличиваться, и представители этого знака зодиака в разы улучшат свое финансовое положение. Главное — сделать правильный выбор.