Какие джинсы будут самыми модными в 2024 году и как их правильно носить — совет стилиста

Стилист Виктория Шабанова назвала модель джинсов, которая будет в тренде весной и летом 2024 года.

Самые модные в сезоне — это джинсы «подкова», их уже показал бренд Alaia. Однако следует знать, что они могут визуально утяжелить бедра, расширить и укоротить ноги, особенно если выбрана модель на низкой посадке. Как результат, фигура станет коренастее и тяжелее.

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«Такие джинсы идеальны для худышек. Но если вам все равно, то рекомендую их носить с облегающим верхом (топ, лонгслив), а из обуви желателен каблук, чтобы визуально уравновесить силуэт. Все эти же рекомендации касаются любой формы джинсов на ультрамодной низкой посадке», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Тем, для кого важна визуально правильная пропорция фигуры, она посоветовала выбирать джинсы на высокой посадке.