Какие джинсы будут самыми модными в 2024 году и как их правильно носить — совет стилиста

Стилист Виктория Шабанова назвала модель джинсов, которая будет в тренде весной и летом 2024 года.
Самые модные в сезоне — это джинсы «подкова», их уже показал бренд Alaia. Однако следует знать, что они могут визуально утяжелить бедра, расширить и укоротить ноги, особенно если выбрана модель на низкой посадке. Как результат, фигура станет коренастее и тяжелее.
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«Такие джинсы идеальны для худышек. Но если вам все равно, то рекомендую их носить с облегающим верхом (топ, лонгслив), а из обуви желателен каблук, чтобы визуально уравновесить силуэт. Все эти же рекомендации касаются любой формы джинсов на ультрамодной низкой посадке», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
Тем, для кого важна визуально правильная пропорция фигуры, она посоветовала выбирать джинсы на высокой посадке.
Модель Рози Хантингтон-Уайтли в джинсах «подкова». Фото: соцсети Рози Хантингтон-Уайтли
«В этом сезоне некоторые бренды стали производить джинсы 2 в 1 — с дополнительными пуговицами на талии, что позволяет сделать любую нужную посадку, а широкие штанины делают фигуру стройнее. Однако важно, чтобы сама ткань была мягкая, немного струилась, не стояла колом, иначе получится противоположный эффект: фигура станет громоздкой», — отметила Шабанова.