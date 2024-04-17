Никас Сафронов о Пугачевой: «Человек со стержнем, но не коварная»

Народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля отметила 75-летний юбилей. Сейчас звезда советской и российской эстрады живет с семьей за границей и не общается со многими деятелями культуры, с которыми была дружна много лет.

О дружбе с Пугачевой и ее личностных качествах рассказал народный художник РФ Никас Сафронов. Он признался, что уже давно не контактировал с Аллой Борисовной, но раньше она часто бывала у него в гостях.

«Сегодня мы не общаемся, она как-то закрылась от всех. Когда-то она приходила ко мне в гости на дни рождения, на Новый год, я бывал у нее в поселке Грязь. И мои вспоминания только позитивные. У меня не было с ней никаких шероховатостей. Алла Пугачева — интересный рассказчик, удивительная хозяйка, невероятно гостеприимная, с ней уютно в общении. Она была в то время, когда мы общались, очень гибкая, умная, сообразительная, и вообще сама по себе она уникальный человек. Дружить с ней мне было комфортно и легко. Это человек со своим стержнем, но она не коварная», — заявил Сафронов Teleprogramma.pro.

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По его мнению, Аллу Борисовну можно назвать великой артисткой. Певица получила свою заслуженную славу. Она большой труженик, так как много ездила по стране, была много раз в Чернобыле после трагедии, в Афганистане, когда там был переворот, поддерживая наших солдат, и всегда много выступала бесплатно.