«Дважды кумовья»: Никас Сафронов раскрыл, почему Николай Дроздов стал его самым близким другом

Народный художник России Никас Сафронов поделился воспоминаниями о том, как когда-то завязалась его дружба с известным телеведущим Николаем Дроздовым.

Близкое духовое знакомство произошло в начале 1990-х годов на дне рождения актера Михаила Глузского. Как оказалось, и у Сафронова, и у Дроздова в роду было много священнослужителей.

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«У Николая Дроздова предок был святитель Филарет Московский, духовник и друг А.С. Пушкина (в миру Василий Михайлович Дроздов. — Прим. ред.). В честь него он даже назвал своего внука Филаретом. Я его крестный отец. До этого Дроздов крестил моего сына, который жил в Австралии, но по такому случаю специально прилетел в Москву. Так что мы дважды кумовья. Мой сын Ландин специально приезжал для того, чтобы покреститься здесь», — рассказал художник Teleprogramma.pro.

По его словам, после дня рождения этим же вечером они вместе с Николаем Дроздовым посетили старца-схимника, прочли на коленях перед ним несколько молитв и почувствовали, что хотят и дальше общаться друг с другом духовно.