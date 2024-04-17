Никас Сафронов о 86-летнем Николае Дроздове: «Сажают, что-то делают на даче с женой Татьяной Петровной. Она его оберегает»

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов рассказал Teleprogramma.pro, как сейчас живет зоолог и телеведущий Николай Дроздов, с которым он уже много лет близко дружит.

Ранее СМИ сообщали, что 86-летний Дроздов перенес операцию на колене, хирургическое вмешательство потребовалась из-за старой травмы.

Сафронов сообщил, что недавно общался с телеведущим, тот чувствует себя хорошо, и сейчас вместе с супругой на несколько дней выехали на дачу.

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«Я с ним разговаривал на днях, с ними все нормально. Он на даче. Они с женой Татьяной Петровной убирают зимний мусор, делают в огороде посадки овощей и растений, в том числе сажают мои яблони, которые вывели ученые селекционеры из Мичуринска, сорт называется «никас». У них, кстати, маленький, но очень уютный домик, и участок приятный и ухоженный. Татьяна Петровна его оберегает, делает все, чтобы Николая Николаевича лишний раз не тревожили, не мучили разными вопросами», — сказал художник.

Он отметил, что Николай Николаевич отвечает на звонки только тех людей, кого знает.