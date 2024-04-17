Никас Сафронов о 86-летнем Николае Дроздове: «Сажают, что-то делают на даче с женой Татьяной Петровной. Она его оберегает»

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов рассказал Teleprogramma.pro, как сейчас живет зоолог и телеведущий Николай Дроздов, с которым он уже много лет близко дружит.
Ранее СМИ сообщали, что 86-летний Дроздов перенес операцию на колене, хирургическое вмешательство потребовалась из-за старой травмы.
Сафронов сообщил, что недавно общался с телеведущим, тот чувствует себя хорошо, и сейчас вместе с супругой на несколько дней выехали на дачу.
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«Я с ним разговаривал на днях, с ними все нормально. Он на даче. Они с женой Татьяной Петровной убирают зимний мусор, делают в огороде посадки овощей и растений, в том числе сажают мои яблони, которые вывели ученые селекционеры из Мичуринска, сорт называется «никас». У них, кстати, маленький, но очень уютный домик, и участок приятный и ухоженный. Татьяна Петровна его оберегает, делает все, чтобы Николая Николаевича лишний раз не тревожили, не мучили разными вопросами», — сказал художник.
Он отметил, что Николай Николаевич отвечает на звонки только тех людей, кого знает.
«В основном надо общаться через его супругу. Но жена, конечно, не цербер, она старается сделать все, чтобы защитить своего мужа от разного рода беспокойств», — подчеркнул Никас Сафронов.