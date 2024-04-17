О сыне Стоцкой пластический хирург Платохин: «Конечно, он от мужа! Дети Киркорова — это дети Киркорова»

41-летняя певица Анастасия Стоцкая крайне редко показывает своим подписчикам в социальных сетях личные фотографии с детьми. Во многом это обусловлено тем, что не прекращаются пересуды насчет ее сына Саши, который родился в 2011 году от второго брака звезды с бизнесменом Сергеем Абгаряном.
Многие фолловеры находят поразительное сходство наследника певицы с ее другом Филиппом Киркоровым, который некогда активно продвигал артистку на эстраде. Также Сашу нередко сравнивают с сыном Примадонны, Мартином.
Иногда очередь доходит и до дочки Стоцкой, Веры, родившейся в 2017 году, но все-таки ей реже приписывают родство с Филиппом Киркоровым.
Сейчас знаменитость все-таки решила порадовать своих почитателей и выставила в соцсети редкий снимок с детьми, из-за чего в комментариях вновь разгорелись горячие споры насчет сходства детей с Филиппом Бедросовичем.
Стоцкая с детьми. Фото: соцсети А. Стоцкой
Чтобы поставить в этом вопросе точку, Teleprogramma.pro обратилась за помощью к пластическому хирургу Владимиру Плахотину, который отлично разбирается в физиогномике в силу своей профессии.
«Я очень внимательно посмотрел на мальчика. Особенно на его глаза. Почему? Потому что глаза — это зеркало души. И изучил фото мужа Стоцкой. У него бородой прикрыты губы и подбородок. Но вот глаза у них с сыном с тоской, практически одинаковые. И форма глаз, и, главное, выражение глаз, и постановка глаз, и взгляд, и надбровные дуги, и орбита глаз — абсолютно одинаковые!
У меня совершенно нет сомнений, что, конечно же, Киркорова дети — это Киркорова дети, двое прекрасных детишек. А сын Стоцкой, конечно же, от мужа! Абсолютно нет никакого сомнения!» — уверенно заявил эксперт.
Напомним, Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян официально разошлись в 2023 году. В настоящий момент артистка свободна, встречается с артистом мюзиклов Александром Казьминым.
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Стоцкая с бывшим мужем. Фото: соцсети А. Стоцкой