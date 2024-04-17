О сыне Стоцкой пластический хирург Платохин: «Конечно, он от мужа! Дети Киркорова — это дети Киркорова»

41-летняя певица Анастасия Стоцкая крайне редко показывает своим подписчикам в социальных сетях личные фотографии с детьми. Во многом это обусловлено тем, что не прекращаются пересуды насчет ее сына Саши, который родился в 2011 году от второго брака звезды с бизнесменом Сергеем Абгаряном.

Многие фолловеры находят поразительное сходство наследника певицы с ее другом Филиппом Киркоровым, который некогда активно продвигал артистку на эстраде. Также Сашу нередко сравнивают с сыном Примадонны, Мартином.

Иногда очередь доходит и до дочки Стоцкой, Веры, родившейся в 2017 году, но все-таки ей реже приписывают родство с Филиппом Киркоровым.

Сейчас знаменитость все-таки решила порадовать своих почитателей и выставила в соцсети редкий снимок с детьми, из-за чего в комментариях вновь разгорелись горячие споры насчет сходства детей с Филиппом Бедросовичем.