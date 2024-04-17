А все так хорошо начиналось: что случилось с песней American Boy, которую украли у группы «Комбинация»

В далеком 1990 году группа «Комбинация» подарила миру песню, ставшую не просто хитом, а настоящим символом переломного момента в истории страны — American Boy. Дуэт Алены Апиной и Татьяны Ивановой исполнил композицию, которая мгновенно покорила сердца слушателей и долгие годы была у всех на слуху. И, кажется, трек получил новую жизнь, его снова все обсуждают.
Плоды чужого труда
Недавно дуэт из Саратова Russian Girls сделал ремейк на песню. Девушки исполнили ее в точности, как оригинал, но в припеве заменили строчку «Уеду с тобой. Москва, прощай!» на «Я еду домой. Москва, встречай!».
Это глубоко возмутило участницу «Комбинации» Татьяну Иванову. Она заявила, что девушки используют «плоды чужого труда» и ответят за это в суде.
Многие артисты считают, что песне нужно давать другую жизнь. Например, Дмитрий Маликов и Катя Лель не раз заявляли, что им было бы интересно услышать свои хиты в исполнении других, может быть, более молодых артистов. Но такую позицию разделяют далеко не все и имеют на это право.
Но интересно, что исполнение American Boy другой группой привлекло внимание только Татьяны Ивановой. Алена Апина никак не отреагировала ни на сам факт ремейка, ни на заявление своей коллеги о плагиате.
Teleprogramma.pro связалась с агентом Алены и попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию. Но певица отказалась говорить об этом.
«Нет, Алена не хочет ничего комментировать», — заявила ее агент Ирина.
А ведь именно в репертуар Апиной перешла знаменитая песня после того, как певица решила начать сольную карьеру.
Жаль, что народный хит будет ассоциироваться теперь с такой сложной и неприятной ситуацией, ведь начиналось все совершенно волшебно. Это была не обычная попсовая песня-однодневка с веселым припевом, это была надежда.
Группа «Комбинация» своей песней озвучила мечты всех девушек Союза. Фото: Global Look Press
Мечты о заграничном принце
American Boy — это не просто песня, а отражение настроений и чаяний советской молодежи конца 80-х годов. На фоне экономических трудностей и социальных перемен многие грезили о западном уровне жизни, ассоциировавшемся с достатком и широкими возможностями. Главная героиня песни, обычная девушка из СССР, мечтает встретить американского парня и уехать с ним за границу, чтобы начать новую, счастливую жизнь.
В период перестройки образ Запада, и в особенности США был окутан ореолом притягательности. Ограниченный доступ к информации и культурный изоляционизм создавали идеализированное представление о капиталистическом обществе, где каждый может достичь успеха и благополучия.
American Boy стала новаторской для советской эстрады благодаря сочетанию русского и английского языков в тексте. Ломаный английский припева не только привносил в песню особый колорит, но и отражал стремление молодежи быть ближе к западной культуре.
История создания текста American Boy окутана тайной. Композитор Виталий Окороков утверждает, что именно он предложил добавить английские фразы, а слова были написаны в соавторстве с солистками «Комбинации». Еще и поэт-песенник Юрий Дружков также заявлял о своем авторстве. Официально автором текста считается продюсер группы Александр Шишинин. Создание музыки для American Boy оказалось непростым процессом. Виталий Окороков перебирал множество вариантов, прежде чем нашел подходящий ритм и настроение. В итоге песня дебютировала на фестивале «Звуковой дорожки МК» и быстро завоевала популярность. Удастся ли Ивановой отстоять легендарную композицию?
Группа «Комбинация» была одной из самых популярных после перестройки. Фото: kombinaciya.com
Имеет право обратиться в суд
Звездный адвокат Сергей Жорин полагает, что, на первый взгляд, у Татьяны Ивановой есть все основания требовать справедливости.
«Действительно правообладатель может обратиться в суд c иском к лицам, которые незаконно использовали тот или иной объект авторского права. Иск может содержать в себе требования о прекращении использования, взыскании убытков и так далее.И в том числе переработка, то есть изменения того или иного объекта авторского права тоже является нарушением.
То есть это значит, что если лица, которые на это не имеют права, взяли какой-то объект авторского права, еще и его переработали без разрешения, это тоже является нарушением.Поэтому правообладатель имеет право обратиться в суд и требовать компенсацию за нарушение авторского права. Там либо от 10 тысяч рублей до пяти миллионов, либо в двойном размере от стоимости нарушенного права», — объяснил он Teleprogramma.pro
Проблема, по мнению юриста, может крыться в деталях, которые пока не известны.
«Здесь все четко, но возникает вопрос: является ли Татьяна Иванова правообладателем? Это первое. Второе, тоже важный вопрос: где исполнялась эта песня правонарушителями? То есть если она исполнялась в рамках какого-то концерта, то надлежащим ответчиком будут являться организаторы этого концерта, а не сами девушки.
Если резюмировать в общих чертах, потому что деталей я не знаю, правообладатель действительно имеет право обратиться в суд, требовать компенсацию за нарушение авторского права, если были причинены какие-то убытки, и требовать запретить, прекратить нарушение», — заключил он.
По материалам «Комсомольской правды», «МК», «Википедии»