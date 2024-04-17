А все так хорошо начиналось: что случилось с песней American Boy, которую украли у группы «Комбинация»

В далеком 1990 году группа «Комбинация» подарила миру песню, ставшую не просто хитом, а настоящим символом переломного момента в истории страны — American Boy. Дуэт Алены Апиной и Татьяны Ивановой исполнил композицию, которая мгновенно покорила сердца слушателей и долгие годы была у всех на слуху. И, кажется, трек получил новую жизнь, его снова все обсуждают.

Плоды чужого труда

Недавно дуэт из Саратова Russian Girls сделал ремейк на песню. Девушки исполнили ее в точности, как оригинал, но в припеве заменили строчку «Уеду с тобой. Москва, прощай!» на «Я еду домой. Москва, встречай!».

Это глубоко возмутило участницу «Комбинации» Татьяну Иванову. Она заявила, что девушки используют «плоды чужого труда» и ответят за это в суде.

Многие артисты считают, что песне нужно давать другую жизнь. Например, Дмитрий Маликов и Катя Лель не раз заявляли, что им было бы интересно услышать свои хиты в исполнении других, может быть, более молодых артистов. Но такую позицию разделяют далеко не все и имеют на это право.

Но интересно, что исполнение American Boy другой группой привлекло внимание только Татьяны Ивановой. Алена Апина никак не отреагировала ни на сам факт ремейка, ни на заявление своей коллеги о плагиате.

Teleprogramma.pro связалась с агентом Алены и попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию. Но певица отказалась говорить об этом.

«Нет, Алена не хочет ничего комментировать», — заявила ее агент Ирина.

А ведь именно в репертуар Апиной перешла знаменитая песня после того, как певица решила начать сольную карьеру.

Жаль, что народный хит будет ассоциироваться теперь с такой сложной и неприятной ситуацией, ведь начиналось все совершенно волшебно. Это была не обычная попсовая песня-однодневка с веселым припевом, это была надежда.